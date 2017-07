Huan Huan est enceinte : bientôt une naissance de bébé panda au zoo-parc de Beauval

L'insémination artificielle pratiquée au printemps dernier sur Huan Huan a porté ses fruits : la femelle panda qui est depuis 6 ans au zoo de Beauval va accoucher d'ici une dizaine de jours.

La nouvelle était attendue depuis l'arrivée de deux pandas géants, au zoo-parc de Beauval, il y a six ans : Huan Huan est enceinte. L'échographie pratiqué mercredi 26 juillet en fin de matinée a confirmé ce qu'espéraient les responsables du Zoo.

"C'est une nouvelle extraordinaire, pour nous, pour la conservation de l'espèce et pour la biodiversité mondiale. C'est une première en France. La reproduction des pandas est très compliquée : Madame Panda est féconde 3 jours par an, et cette année, il n'y a pas eu d'accouplement. On a donc fait une insémination artificielle juste au pic de l'ovulation. On redoutait une fausse gestation, mais non, mercredi matin, vers 11H20, on a vu à l'échographie le petit, qui mesure 3,5 centimètres. Le bébé Panda devrait être là d'ici une dizaine de jours". Delphine Delord, de la direction du Zoo-parc de Beauval