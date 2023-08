Hubside Store à Tours : mensonges et pratiques commerciales trompeuses, un ancien vendeur témoigne

Dylan* a été surpris de la réponse de l'enseigne, spécialiste du multimédia reconditionné, fin juin, lorsqu' elle a été mise en cause par un Tourangeau dont la fille a signé des contrats à hauteur de 8.400 euros sur deux ans dans la boutique Hubside Store de Tours. Un mois plus tard, cet ancien vendeur révèle à France Bleu Touraine les pratiques commerciales trompeuses de son ex-employeur.

"Les méfaits continuent"

Fin juin, la direction nationale d'Hubside Store s'excusait auprès "de la jeune cliente et de son père" et révélait que trois vendeurs avaient été licenciés pour des "manquements". Selon Dylan, les licenciements n'ont rien à voir et ont eu lieu plusieurs mois auparavant. "Les méfaits continuent", affirme-t-il.

D'abord, les vendeurs sont incités par leurs responsables à privilégier certaines cibles selon le Tourangeau. "Soit des jeunes naïfs, soit des adultes sur lesquels on pourrait se dire 'bon, il ne va pas trop comprendre", explique-t-il. Ensuite, une boisson est offerte aux clients. "Ça peut paraître très bête, mais ça peut faire la différence."

"Par exemple, un groupe de trois jeunes, poursuit Dylan, vous leur ramenez une boisson, ils vont se dire 'trop bien cette boutique' puis après on a juste à présenter les offres. Parfois, j'ai vu des clients signer sans même regarder l'ordinateur."

"Plus je fais de contrats, plus je suis payé"

"Ne signez rien, martèle le Tourangeau selon qui les vendeurs peuvent parfois aller jusqu'à mentir pour faire signer des contrats. Certains arrondissent les angles sans cacher la vérité, d'autres vont mentir pour faire signer, comme par exemple dire qu'il n'y aura pas de prélèvement."

"Dans les petites boutiques où il n'y a pas forcément beaucoup de flux, si les vendeurs veulent réussir à se faire des sous, ils doivent [faire signer un maximum de contrats] aux personnes qui rentrent dans la boutique, assure-t-il, donc peu importe qui vous êtes et ce que vous voulez, vous allez repartir avec cinq contrats. Et cinq contrats ça commence à faire cher."

Des prélèvements plus élevés que le montant du contrat

Une fois signés, les avantages et bons d'achat des contrats n'arrivent qu'après de multiples relances selon lui, tandis que les prélèvements s'enchaînent sur le compte du client. "Vous voyez des prélèvements assassins, souffle-t-il. Littéralement, vous payez un autre loyer."

Les montants mensuels prélevés par l'entreprise seraient parfois bien supérieurs à ceux figurant sur le contrat. "J'avais eu des clients qui étaient venus avec des relevés de banque ; pour un seul contrat, ils avaient 350 euros de prélèvement mensuel [à la place de 99,98 euros], continue l'ancien vendeur. Et ça, ça n'est que pour un seul contrat, donc si vous avez cinq contrats et que les cinq se mettent à vous prélever cinq à six fois dans le mois, ça peut vite être difficile à assumer."

Les clients poussés à bout

Avant de pouvoir résilier leur contrat ou recevoir un remboursement, les clients sont poussés à bout explique Dylan : "C'est à dire que si vous êtes gentil, on va vous répondre gentiment mais vous n'allez pas avoir gain de cause, par contre si vous venez menacer l'intégrité physique des vendeurs, du ou de la responsable, de tout casser dans la boutique, on va vite étouffer l'affaire. De toute façon, si on solutionne un problème mais qu'il y en a dix derrière qui ne le sont pas, on est encore gagnant."

Le Tourangeau ajoute avoir remarqué que Hubside Store n'a plus de partenariat avec Havas Voyages mais continue toujours de proposer 1.000 euros de "remise voyage" dans les boutiques de cette entreprise.

"Le partenariat avec Havas Voyages a effectivement pris fin, a répondu Hubside Store sur ce dernier point. Désormais, nous opérons d’ores-et-déjà avec un nouveau partenaire pour proposer à nos clients une offre de prestations voyages encore plus complète." L'entreprise dans le viseur de la justice n'a pas répondu à nos autres sollicitations.

*le prénom a été changé