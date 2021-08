Huées, dos tournés, discours interrompus : commémoration de la Libération très tendue à Romans-sur-Isère

"Hypocrite !" crient certains participants pendant le discours de la préfète de la Drôme, Élodie Degiovanni. Quelques minutes plus tard, la municipalité dépose une gerbe au pied du monument aux morts sous les huées de près d'un millier de personnes. La commémoration des 77 ans de la Libération de Romans-sur-Isère s'est déroulée dans un climat de grandes tensions, sur fond de fermeture du musée de la Résistance.

"C'est l'hypocrisie au pouvoir !", Nisou, une habitante

"Avant de commencer mon discours, je dois dire que dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu une cérémonie patriotique républicaine perturbée". La préfète de la Drôme, prend la parole sous les huées des participants. Quelques minutes plus tôt, Ludovic Guigal, conseiller délégué au devoir de mémoire et aux anciens combattants, a été interrompu plusieurs fois dans son discours par les cris de la foule. Ses doigts et ses lèvres tremblent. La tension est palpable. La première adjointe, Nathalie Brosse, l'épaule en soutien.

Face à lui, des dos tournés : ceux des habitants venus manifester leur refus de voir le musée de la Résistance fermer. Beaucoup brandissent une affiche où est écrit : "La Résistance, toujours au Présent ! Pas aux Archives !!". "C'est l'hypocrisie au pouvoir, dénonce Nisou. On fait un hommage à la Résistance et dans le même temps on va fermer le musée de la Résistance".

Parmi les personnes présentes également, il y a Alphonse Taravello, ancien résistant et éprouvé par la fermeture du musée : "Je suis outré par le fait qu'on puisse oublier les soixante millions de morts qui ont eu lieu dans le monde. On n'est pas contre la modernisation du musée mais il faut le laisser en l'état".

Près de lui, Françoise Devignes, co-présidente du comité de défense du musée et épouse de Gérard Devignes, le dernier des 22 résistants encore vivant à avoir créer ce musée. Fermer ce musée, c'est en quelque sorte effacer leur mémoire selon elle : "C'était des gens du peuple avec des opinons politiques différentes qui ont fait un travail historique extraordinaire reconnu pédagogiquement".

L'absence de la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval est remarquée. Son adjoint délégué au Patrimoine Historique, aux Archives, au Devoir de Mémoire, Laurent Jacquot se fait porte-voix du projet : "Ces événements de la Seconde Guerre mondiale sont déjà inculqués dans les écoles et les jeunes apprennent déjà ce qu'a été la guerre et le combat de ces résistants. Cela fait trente ans que j'enseigne la Seconde Guerre mondiale au lycée. La transmission de la mémoire est déjà là". La cérémonie se termine comme elle a démarré : sous les huées.

Le projet de la mairie de Romans-sur-Isère

Interrogé sur la suite à venir, Laurent Jacquot revient sur le projet d'un musée itinérant : "C'est un musée qui va sortir de ses murs. La ville de Romans va proposer aux établissements scolaires des expositions. Nous allons rencontrer les grandes fondations et grandes associations nationales, qui vont nous prêter des expositions et nous les complèteront avec des vitrines dans lesquelles seront exposés les objets du musée".

Les objets actuellement au musée vont être entreposés et protégés dans le bâtiment des Archives. "Nous allons utiliser certaines salles du bâtiment des Archives pour entreposer ces objets qui circuleront ensuite dans les écoles".