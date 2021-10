Hugo Desnoyer, le boucher des stars, a rencontré des Mayennais à l'Espace Mayenne

Hugo Desnoyer a animé des master class à l'Espace Mayenne dans le cadre de la semaine inaugurale du nouveau centre culturel et sportif du département. Le boucher, qui fait carrière à Paris, était de passage dans sa ville natale pour conseiller mais surtout échanger avec le public

Micro de conférencier devant la bouche et couteau en main, Hugo Desnoyer commence par une leçon de découpe de volaille. Il explique chaque geste qu'il fait et répond en même temps aux questions du public.

Le boucher, né à Laval, se réjouit d'être de passage dans sa ville natale. "Ça me fait très plaisir ! Quel chemin parcouru !" Hugo Desnoyer échange avec l'audience. "C'est pas trop dans mes habitudes de faire des master class, mais je trouve ça tellement enrichissant"

"Boucher c'est sexy"

Dans le public, il y a Benoît, agriculteur à Évron. "C'est très intéressant de discuter avec lui et de le voir travailler." Il se retrouve dans cet échange. "Il travaille énormément sur la qualité, sur le savoir-faire des éleveurs alors partage évidemment ce qu'il dit." Benoît est accompagné de son fils Émilien, qui vient de terminer son CAP boucherie. "J'apprends le métier n le regardant travailler et en l'écoutant, c'est important pour mon futur."

C'est justement ce qu'Hugo Desnoyer recherche avec ces master class. "C'est important de parler de mon métier parce que ça donne des envies. On a réussi à donner une nouvelle image de notre travail. Maintenant, boucher, c'est plus sexy. Alors qu'avant, on était vraiment les dernières roues du carrosse."

Le boucher des stars a donné une master class spéciale devant des apprentis en CAP boucherie et a dédicacé ses livres.