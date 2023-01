Huile et farine : des difficultés d'approvisionnement pour le Secours populaire de Meurthe-et-Moselle

Le Secours populaire de Meurthe-et-Moselle rencontre actuellement des difficultés d'approvisionnement. Huile, café, farine ou encore céréales font défaut à l'association qui distribue de l'aide alimentaire à près de 6 000 personnes dans le département. En cause : l'inflation et la spéculation sur des produits habituellement fournis par l'Union européenne, en lien avec la guerre en Ukraine et la sécheresse.

ⓘ Publicité

Le Secours populaire dispose de trois sources d'approvisionnement : les dons, l'achat auprès de fournisseurs locaux (pour les pommes de terre et les œufs par exemple) et les denrées sèches fournies par l'Union européenne. "Suite aux événements en Ukraine, beaucoup de producteurs ont bloqué et même refusé de livrer certains produits", explique Raymond Catala, bénévole à l'antenne nancéienne du Secours populaire. "Je parle du riz, du couscous, de l'huile. Les prix ont littéralement explosé. Je suis en rupture d'huile depuis huit mois ! Pareil pour la farine. La guerre et la sécheresse conjuguées nous ont conduits à cette situation."

Les réserves aussi se vident © Radio France - Isabelle Baudriller

"Il faut se battre pour trouver des fournisseurs qui puissent nous livrer à des tarifs corrects", ajoute-t-il. "Une bouteille d'huile qu'on achetait 1€20, aujourd'hui c'est 2€25. Vous avez tout de suite compris que certains s'en mettent plein les poches !"

Des produits qui manquent et des familles à aider de plus en plus nombreuses. L'équation devient très difficile selon le secrétaire général du Secours populaire en Meurthe-et-Moselle, Philippe Gilain : "On a 50% de personnes en plus en un an. Aujourd'hui, on essaie de satisfaire tout le monde et c'est compliqué. Dans un premier temps, on donne moins de produits et à un moment donné, on va manquer !"

Sur une trentaine de produits fournis par l'Union européenne, il en manque une douzaine actuellement à l'association.