Huit athlètes vosgiens aux JO de Pékin : "Un mix entre expérience et jeunesse"

Huit athlètes vosgiens font partie de la délégation française aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. "Les Vosges, c'est une terre sportive" lance, non sans fierté, le président du comité départemental olympique et sportif Jean-François Wust. Il était l'invité de France Bleu Lorraine ce vendredi.

Le massif des Vosges sera largement représenté aux Jeux olympiques d'hiver qui s'ouvrent officiellement ce vendredi 4 février. Sur les 88 athlètes de la délégation tricolore, huit sportifs sont originaires des Vosges et six y sont encore licenciés.

"9% de la délégation dans 4 disciplines, c'est une fierté !" lance Jean-François Wust, président du Comité départemental olympique et sportif des Vosges, invité de France Bleu Lorraine ce vendredi matin. "C'est un mix entre expérience et jeunesse, on est tous fiers de notre territoire et de notre mouvement sportif."

"Les Vosges, c'est une terre sportive", poursuit Jean-François Wust, "on peut reprendre la maxime de nos kayakistes spinaliens [Gauthier Klauss et Matthieu Péché, médaillés olympiques à Rio en 2016, NDLR] : dur comme le sapin, fort comme la mirabelle !"

Le covid, pire ennemi olympique

Quelles sont les chances de médailles pour nos sportifs selon Jean-François Wust ? Clément Noël, en slalom, les frères Claude, Fabien et Florent, en biathlon. Mais il faut compter aussi selon lui sur des "outsiders comme Adrien Backscheider et Delphine Claudel [ski de fond, NDLR] qui peuvent faire des surprises. Tout est permis, il y a de véritables surprises !"

Le président du Comité départemental olympique et sportif des Vosges conclut : "On va essayer de faire le maximum mais le pire ennemi olympique, c'est le covid. On croise les doigts pour que la bulle sanitaire soit efficace".