Les agents assermentés de l'office de la biodiversité ont euthanasié huit bovins ce mercredi soir à Dammarie-en-Puisaye. Ces vaches, qui étaient en divagation, étaient devenues agressives et constituaient un risque sanitaire et pour la sécurité, explique la préfecture du Loiret.

Huit bovins en divagation et "constituant un danger grave et immédiat" abattus dans le Loiret

Huit bovins qui étaient en divagation dans la commune de Dammarie-en-Puisaye, dans le Loiret, ont été abattus mercredi soir par des agents assermentés de l'office français de la biodiversité. Cette décision d'euthanasier ces animaux, sur arrêté préfectoral en date de mardi 10 août, fait suite à la découverte, par les gendarmes et les services vétérinaires, de plusieurs dizaines d'animaux (chiens, vaches, cochons, poules, chats) vivant dans des conditions exécrables, dans une exploitation agricole de Dammarie-en-Puisaye.

Huit bovins abattus mercredi soir

163 animaux avaient pu être récupérés, notamment par la SPA, 28 avaient dû être euthanasié car ils étaient "en trop mauvais état". Mais il restait huit bovins "dans la nature", qui s'étaient échappés de l'exploitation agricole depuis un long moment "Il n'y avait pas d'autre solution que de procéder à leur euthanasie", explique le secrétaire général de la préfecture du Loiret Benoît Lemaire. "Ce sont donc des fonctionnaires de l'office français de la biodiversité, des agents assermentés, qui ont abattus ces animaux avec des fusils mercredi soir."

C'était des animaux devenus sauvages et dangereux"

"C'était des animaux qui ne pouvaient pas être réintroduits dans un élevage, puisqu'il n'y avait plus de suivi vétérinaire, et il y avait donc des risques sanitaires importants et ils risquaient de transmettre des maladies, dont l'ESB. Et puis ils étaient devenus beaucoup trop sauvages et dangereux, ils étaient éloignés de l'homme depuis tellement longtemps qu'ils pouvaient charger des hommes, ce que l'un d'eux avait fait d'ailleurs. Ils pouvaient aussi divaguer la nuit sur des routes, ce qui présentait un risque routier. Donc il fallait les euthanasier", poursuit Benoît Lemaire, qui rappelle que "tous les bovins pour lesquels cela avait été possible avaient été réintroduits dans des élevages après vérification sanitaire".

Rappelons que le tribunal judiciaire de Montargis a condamné l'éleveur le 29 juillet à deux ans de prison avec sursis et à deux amendes de 150 euros. L'homme a aussi désormais l'interdiction définitive de posséder un animal et d'exercer pendant cinq ans toute activité professionnelle en lien avec l'élevage animal.