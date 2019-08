Huit cadres franciliens sur dix envisagent de quitter l'Île-de-France

Les cadres franciliens, qui sont nombreux à vouloir partir, ont un coup de cœur pour la ville de Bordeaux. Huit cadres sur dix envisagent de quitter l'Île-de-France et plus de la moitié d'entre eux aimeraient s'installer de la capitale de la Gironde selon une enquête de Cadremploi publiée ce jeudi.

La Tour Eiffel et le Pont de Bir-Hakeim à Paris

Paris, Île-de-France, France

Il y a un véritable désamour des cadres franciliens pour leur région. Nombreux sont ceux qui veulent partir s'installer en province. Selon une étude de Cadremploi, publiée ce jeudi, huit cadres franciliens sur dix (82%) envisagent de quitter l'Île-de-France. Plus de la moitié d'entre eux aimeraient s'installer de préférence à Bordeaux.

L'Ile-de-France source de stress

Un cadre francilien sur deux (52%) se dit "insatisfait" de sa situation actuelle. Ces cadres critiquent leur lieu de travail et n'aiment pas leur logement.

Ils souhaitent déménager et pensent qu'ils seront moins stressés (72%) s'ils vivent en province. Ils ont envie (65%) de "préserver leur vie personnelle", de "diminuer leurs charges" (64%), de s'offrir "plus de loisirs" (49%) et de réduire leur temps de trajet jusqu'au travail (47%).

Les cadres veulent partir mais ils le font rarement

Ceux qui affirment avoir envie de partir en province font rarement le pas. Seuls 29% ont "véritablement entrepris des démarches en ce sens", souligne Cadremploi.

Ils sont 26% à "rechercher activement un poste" ailleurs et "à passer des entretiens". Rares (3%) sont ceux qui ont demandé une mutation à leur employeur.

Bordeaux ville préférée des cadres qui veulent quitter l'Ile-de-France

C'est la ville de Bordeaux qui séduit le plus (54%) les cadres d'Île-de-France prêts à partir. Ils aiment aussi Nantes (48%), Lyon (34%), Aix-Marseille (28%). Ils apprécient moins Toulouse et Rennes (27%).

Cette enquête a été menée en juillet via un questionnaire auto-administré en ligne, auquel ont répondu 1.302 personnes, a précisé Cadremploi.