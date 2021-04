Huit communes bretonnes dans le TOP 50 des villes et villages où il fait bon vivre

Chaque année, plusieurs classements paraissent dans la presse écrite pour établir le palmarès des villes les plus agréables de France, celles où il fait bon vivre. Depuis deux ans, le Journal du Dimanche propose aussi le sien en collaboration avec l'association "villes et villages où il fait bon vivre" établi à partir de 183 critères provenant de l'Insee ou d'organismes publics (qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, la solidarité).

Un nouveau critère : la couverture Internet

Pour cette seconde édition, un nouveau critère a été ajouté dans la méthodologie, celui de la couverture en haut débit et en très haut débit. En pleine crise sanitaire, à l'heure du télétravail, les Français ont pu se rendre compte de son importance.

Annecy, Bayonne et Angers sont sur le podium des villes de plus de 2.000 habitants alors que Peltre, Guéthary et Epron sont en tête des villages de moins de 2.000 habitants. Les villes et villages de la région Bretagne s'en sortent très bien puisque huit communes sont classés dans ce TOP 50 des communes.

Rennes, Lorient et Brest bien placées

Parmi les villages de moins de 2.000 habitants on trouve ainsi Saint-Quay-Perros (22) à la dixième place. La commune perd deux places alors que Ploulec'h (22) en gagne une et figure à 16e place.

Six villes bretonnes de plus de 2.000 habitants se placent parmi les plus agréables de France. Ça ne bouge pas pour Lorient (56), la mieux classé, elle pointe toujours à la dixième position devant Brest (29) et Rennes (35) qui gagnent cinq place dans le classement. La capitale rennaise est par ailleurs, la huitième ville la plus agréable du pays parmi celles de plus de 100.000 habitants. Lannion (22) et Saint-Brieuc (22) s'affichent respectivement à la 27e et 28e place du classement des villes de plus de 2.000 habitants. Enfin, Quimper (29) perd une place et prend la 42e position de ce palmarès.

Pour savoir en quelle position se place votre commune, il suffit de vous rendre sur le site de l'association "Villes et villages où il fait bon vivre"