Huit gardiens de la paix renforcent les effectifs de la police à Amiens

Huit gardiens de la paix sont intégrés comme stagiaire à Amiens. Ils seront titularisés à l'issu de leur stage pour renforcer les rangs de la police. Il s'agit d'une fille et de sept garçons. Ces recrutements s'inscrivent dans l'objectif du gouvernement d'augmenter les effectifs en France.

Cinq jours après le meurtre du brigadier Eric Masson à Avignon, la ville d'Amiens lui rend hommage cet après-midi à l’Hôtel de Ville. Après notamment l’assassinat, le 23 avril, dans un commissariat de Rambouillet (Yvelines), de la fonctionnaire de police Stéphanie Monfermé ; des violences à répétitions dans le quartier d'Etouvie à Amiens... C'est dans ce contexte que la police d'Amiens renforce ses effectifs.

Ces recrutements s'inscrivent dans l'objectif d'Emmanuel Macron de grossir les effectifs avec pour objectif 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici 2022.

Huit gardiens de la paix sont donc intégrés comme stagiaire à Amiens pendant seize mois. Ils seront titularisés dans la circonscription de la ville à l'issu de leur stage pour des missions du quotidien : "ça nous permet de mettre plus de véhicules secours dehors, d'être plus nombreux sur nos interventions. Pour nous c'est un rapport direct avec en moyenne deux véhicules en plus par jour dans la ville", explique David Preud'homme, directeur départemental de la sécurité publique dans la Somme.

Pour faciliter leurs conditions de travail, l'Etat finance de nouveaux outils numériques pour échanger les informations plus rapidement, pour géolocaliser et réaliser les dépôts de plaintes.