Huit migrants secourus en mer au large de Calais

Calais, France

C'est une scène qui se produit désormais chaque semaine dans le détroit du Pas-de-Calais. Huit migrants ont été secourus ce mardi 25 décembre en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre à bord d'une embarcation de fortune.

Aux alentours de 8 heures du matin, deux navires de commerces repèrent un canot pneumatique transportant six adultes et deux enfants à une vingtaine de kilomètres au large de Calais, à la limite de la zone anglaise. L'hélicoptère de la Marine nationale - stationné au Touquet - le remorqueur Abeille Languedoc et une vedette sont alors mobilisés et parviennent à localiser le canot qui était en panne de moteur. Les migrants ont été pris en charge par la Border Force anglaise.

Dans la nuit de samedi à dimanche, quatorze migrants avaient été interceptés, cette fois au large de Boulogne-sur-Mer. Les petits pêcheurs boulonnais demandent à l'Etat d'intervenir pour empêcher le vol de leurs embarcations par des passeurs.