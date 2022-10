Huit mois après le début de la guerre, la mobilisation continue pour les déplacés ukrainiens en Occitanie

Huit mois après le début de la guerre face à la Russie, les réfugiés ukrainiens sont toujours sur le sol français. En Haute-Garonne, 1.466 demandes de protection temporaire ont été déposées. Il y en a eu 6.800 en Occitanie. Des chiffres a minima puisqu'ils ne prennent pas en compte les enfants et tous ceux et celles qui sont arrivés il y a moins de trois mois.

Dans le Tarn, la préfecture évalue à 473 le nombre de déplacés ukrainiens. Des femmes (puisqu'à 90 % il s'agit de femmes) qui comprennent aujourd'hui que leur présence dans notre région pourrait durer longtemps. Si les démarches ont été extrêmement simplifiées, avec notamment la mise en place d'un guichet unique en préfecture, beaucoup veulent pouvoir vivre dans leur propre logement, et donc avoir un emploi. Une centaine de ces Ukrainiennes dans le Tarn aurait signé un contrat CDD ou CDI.

Des freins psychologiques

Ce mardi 18 octobre, l'agence Pôle Emploi de Gaillac a organisé une session de recrutement destinée à ces déplacés ukrainiens. Ils étaient une vingtaine, quasiment tous des femmes. Pour les accueillir, des conseillères de Pôle Emploi, un cabinet de recrutement et Mac Donald's étaient présents. Mais il n'est pas simple de ramener ces femmes vers l'emploi, notamment à cause des barrières de la langue.

Ces femmes, qui sont presque toutes venues pour protéger leurs enfants de la guerre, n’ont souvent pas moyen de garde. Il y a également des freins psychologiques. Ces déplacés de guerre ont du mal à faire le deuil d’un retour rapide en acceptant un travail. Et très souvent, ces femmes ne trouvent pas d’emploi dans la branche dans laquelle elles sont qualifiées en Ukraine.

Cabinet de recrutement

Aude Capelli travaille pour Aquila RH, le cabinet de recrutement mandaté par Pôle Emploi. Elle revient sur toutes les difficultés rencontrées par ces femmes.

Dernièrement, elle a accompagné six femmes et a notamment permis à l'une d'entre-elles de signer un CDI dans la grande distribution.

L'Association Aralia mobilisée

Dans le Tarn, le suivi des déplacés ukrainiens est assuré par l'association Aralia pour le nord du département. Florence Fabre co-directrice de l'association, invitée de France Bleu Occitanie, est revenue sur l'accueil de ces familles.

Comment vont ces hommes, ces femmes, ces enfants qui sont arrivés chez nous ?

Il serait difficile de faire une généralité et de répondre de façon globale à cette question. Chacun a un parcours de vie qui lui est propre et certains sont parvenus à s'intégrer rapidement. D'autres ont besoin d'un peu plus de temps pour se reconstruire.

Les femmes disent, pour la plupart, qu'elles veulent repartir. Certaines sont décidées à rester chez nous ?

On en a certaines qui sont arrivées avec l'idée précise de repartir le plus rapidement possible dans leur pays. D'autres envisagent de s'installer plus durablement sur le territoire.

Est-ce qu'il y a toujours des réfugiés qui arrivent puisque la guerre en Ukraine continue ?

Effectivement, il y a encore des arrivées, mais ce sont des arrivées extrêmement perlées qui n'ont rien à voir avec les arrivées massives que l'on a pu connaître au début du conflit aux mois de mars et avril. Certaines personnes arrivent pour rejoindre de la famille ou des amis installés dans le département du Tarn.

Est ce qu'à l'inverse, certains sont retournés en Ukraine ? Et si oui, combien ?

Oui, certains sont repartis en Ukraine. Ça représente peut être 10 % des personnes arrivées sur le territoire. D'autres sont partis dans d'autres départements et dans d'autres pays.

Environ 500 Ukrainiens sont dans le Tarn, comment est-ce qu'ils vivent ? Sont-ils plutôt dans des familles ? Est-ce qu'ils ont trouvé des logements ?

Aujourd'hui, la majorité des déplacés ukrainiens sont toujours dans des hébergements citoyens grâce à un fort élan de solidarité de la population tarnaise qui les a accueillis.

Ce n'est pas forcément évident pour ces mamans ukrainiennes de trouver du travail. Est-ce que les entreprises jouent le jeu ?

Oui. Aujourd'hui, avec plus de six mois de recul, on arrive quand même à des résultats assez probants puisque nous avons près de 90 contrats de travail qui ont été signés, des contrats saisonniers intérims, des CDD, des contrats d'apprentissage. On a un partenariat fort avec Pôle Emploi. Mais effectivement, c'est beaucoup de travail en amont de recherche de marchés, de visites d'entreprises, de rencontres avec les responsables d'entreprises et de réalisation des suivis et des parcours professionnels.

Nous avons commencé avec des contrats saisonniers dans le secteur agricole avec la récolte des pommes, les vendanges, l'ail. D'autres secteur en tension recrutent : le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, le secteur de l'aide à la personne. On trouve également des contrats dans la grande distribution.