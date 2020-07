Huit patients franc-comtois, atteints de cancer à l'assaut du sommet Le Grand Paradis

Pour la 26ème édition des Sommets de l'Espoir organisée par l'association Semons L'Espoir et le CHU de Besançon, huit malades franc-comtois atteints de cancer partent direction le sommet du Grand Paradis, à 4061 mètres d'altitude. Un voyage pour donner de l'espoir aux patients et à leur famille.

Ils vont tenter de gravir le sommet Le Grand Paradis à plus de 4 000 mètres d'altitude, 4061 mètres précisément ! C'est le gros défi de huit patients atteints de cancer pour la 26ème édition des "Sommets de l'Espoir", organisés par l'association Semons l'espoir et les services d'oncologie du CHU de Besançon. Avec trois oncologues et cinq guides, ils sont partis de Pontarlier ce mercredi pour arriver à Chamonix. Jeudi, ils vont direction l'Italie et vendredi ils vont gravir le sommet du Grand Paradis à 4 061 mètres. Ils repartiront de Chamonix, samedi.

Un grand bol d'air

Pour Sylviane, 53 ans, ce voyage "c'est avant tout un gros bol d'air, ça va faire du bien, on sera concentrés à marcher très haut". Elle est en rémission depuis un an d'un cancer du sein. "Ça a été compliqué mais pour moi maintenant, c'est derrière moi, j'évite d'y penser et il faut aller de l'avant". Pour Laetitia, une autre participante, ce voyage c'est avant tout "la voie vers la guérison".

Chaque année, Patrice Couturier, de l'association Semons L'espoir, encadre ces voyages. Et il sait à quel point ça fait du bien aux patients atteints de cancer : "ils sont rechargés, ils peuvent affronter des situations, ils échangent entre eux. Ça leur procure une sorte d'énergie spirituelle, on se sent invisibles."

Les huit patients sont accompagnés par trois oncologues et par cinq guides pour que le voyage se passe au mieux. L'idée, précise l'un des guides, François, c'est que chacun y aille à son rythme."On va prendre le temps, notre défi, c'est d'être ensemble au sommet du Grand Paradis." Ils doivent le gravir vendredi, histoire de faire un pied de nez au cancer.

Leur aventure est à suivre ici et sur la page Facebook de l'association.