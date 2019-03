Huit sapeurs-pompiers et Gorka honorés pour leur dévouement à Nîmes

Cédric Cousin et sa chienne Gorka ont une "relation fusionnelle"

Nîmes, France

Ils sauvent des vies chaque jour. Ils font aussi partie de notre quotidien dans des circonstances moins graves. Pour certains, c'est leur métier, d'autres sont volontaires. En tout cas les sapeurs-pompiers méritent qu'on les respecte et parfois qu'on les honore. C'était le cas ce mardi au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Gard à Nîmes. Huit d'entre eux ont reçu des médailles pour s'être illustrés dans des missions particulières ou simplement pour leur dévouement sans faille pendant toute leur carrière.

Pompiers-policiers

Certains se sont parfois retrouvés dans des situations improbables. Comme ce jour de juin 2017, rue du cirque romain à Nîmes, en pleine féria. Laurent Bénito, Jean-Marc Laugier et Dylan Lopez, tous pompiers volontaires à la caserne de Marguerittes, rentrent d'une intervention. Ils sont appelés à l'aide par des passants. Un homme est suspendu au premier étage d'un balcon. Au départ, ils pensent à une tentative de suicide, mais, finalement, il s'avère qu'il s'agit d'un cambriolage perpétré par deux individus dans une pharmacie. Ce jour-là, les pompiers se transformeront également en policiers. Ils viendront à la fois au secours d'un des deux hommes qui a fini par tomber du balcon et ils aideront la police à interpeller son complice.

Cédric et Gorka

Parmi les médaillés également : l'adjudant chef Cédric Cousin, du centre de secours d'Alès. Avec sa chienne Gorka, un berger belge malinois de 8 ans, ils ont retrouvé trois personnes portées disparues dans le secteur d'Alès. Et c'est surtout Gorka qu'Eric Cousin veut mettre à l'honneur : "Moi je la guide sur le secteur de recherches, mais c'est elle qui fait tout le boulot. C'est elle qui retrouve les personnes. On a une relation fusionnelle. Je travaille avec elle, mais, quand on rentre à la maison, elle joue avec mes enfants. Elle est adorable. Elle fait complètement partie de la famille" raconte Eric Cousin

Le commandant Jacques Pagès, l'adjudant-chef Eric Derocles, le docteur Denis Fleurette, l'adjudant-chef Pascal Marty et Nathalie Skaff-Monvoisin ont également été honorés ce mardi.