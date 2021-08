Huit stagiaires apprennent à forger leur propre couteau à Nontron

J-1 avant la grand fête du couteau de Nontron ! La fête va enfin pouvoir fêter ses 25 ans après l'édition annulée de l'an dernier à cause de la crise sanitaire. Une centaine de couteliers venus du monde entier (connus et moins connus) exposeront tout le week-end dans la capitale du couteau en Dordogne. Vous pourrez également admirer de belles démonstrations de gravure et de forge. Cette semaine, quelques jours avant la grand fête, un stage de forge de couteau était organisé sur la place de la mairie de Nontron.

Prendre le bon coup de marteau

Sous le grand barnum blanc, les huit stagiaires plongent leurs lames dans la braise brulante puis les frappent sur l'enclume. Martial est venu de la Haute-Vienne avec son idée bien en tête : "On n'arrive pas forcément à faire la forme que l'on veut" s'amuse t-il. "Quand ça commence à ressembler à un couteau, on est content". Juste à côté, Clément y va à l'instinct. Le jeune homme veut un jour forger sa propre épée mais il a encore beaucoup de choses à apprendre : "La pointe est très fine et elle peut vite brûler. On peut la perdre dans la forge. On met beaucoup de temps à faire ce que les formateurs nous ont expliqué" dit-il.

Les stagiaires ne sont pas livrés à eux-mêmes. Michel Lemans et son veston en cuir, l'un des professeurs, est là pour les accompagner : "On leur fait faire des petits exercices pour pendre la main mais ce n'est pas évidement quand on jamais pratiqué. Si on a un bon coup de marteau c'est plus simple. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron". Après ces heures de dur labeur, tous les stagiaires repartiront avec leur petit bijou

Michel Lemans, retraité et professeur de forge et de coutellerie sur ce stage Copier

Un stage de métallurgie était aussi organisé pour la toute première fois. Il sera reconduit l'an prochain.