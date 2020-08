Humanitaires tués au Niger : "Antonin était quelqu'un d'exceptionnel" témoigne son professeur rennais

TÉMOIGNAGE - Six jeunes français membres de l'ONG Acted ont été tués au Niger dimanche 9 août. Parmi eux, Antonin, un jeune homme de 26 ans originaire de Bretagne. Christophe Hachon, professeur au lycée Victor et Hélène Basch à Rennes, évoque son ancien élève avec une profonde tristesse.

Deux Nigériens et six Français, âgés de 25 à 50 ans, ont été tués dimanche 9 août par des hommes armés à moto près de Kouré au Niger. Ces six Français étaient des humanitaires, au service de l'ONG Acted. Parmi eux, Antonin, 26 ans, était originaire de Carhaix dans le Finistère.

Cet assistant de recherche a passé deux années au lycée Victor et Hélène Basch de Rennes pour préparer le concours d'entrée à l'école Normale Supérieure de Cachan. Ses anciens camarades lui préparent un hommage. Son ancien professeur d'économie, Christophe Hachon accepte de témoigner pour évoquer "un élève et une personne exceptionnelle".

France Bleu : Comment avez-vous appris la nouvelle du décès d'Antonin ?

Christophe Hachon : J'ai appris la nouvelle en consultant ma boîte mail. J'ai reçu des messages de personnes de l'établissement et des messages de deux anciennes étudiantes qui côtoyaient encore Antonin. Je ne pensais pas que ce drame allait nous affecter de si près.

FB : A quoi avez-vous d'abord pensé quand vous avez repensé à Antonin ?

C.H. : A son sourire. Antonin dégageait une telle joie de vivre c'est la première chose qui est revenue à moi. C'est une sensation étrange car on ne peut pas ressentir de joie à l'annonce d'un décès mais ce sourire ne le quittait jamais. Il avait une grande capacité à donner du sens, à toujours chercher à avancer avec les autres. C'était quelque chose d'impressionnant que je n'ai quasiment jamais rencontré. Nous avions d'ailleurs gardé des contacts réguliers et étroits. Il revenait souvent à Rennes pour intervenir auprès des élèves.

Il est impossible de l'oublier.

FB : Pourquoi vous a-t-il autant marqué ?

C.H. : Quand j'ai envoyé un mail à l'équipe, la réaction a été unanime. Tout le monde a rappelé le caractère exceptionnel de cet étudiant, pour ses qualités professionnelles et ses qualités personnelles hors du commun. Il pouvait fédérer une classe entière. Il est impossible de l'oublier. Il avait toujours cette capacité à fournir un travail de très bonne qualité et il pétillait d'énergie. Il faisait réfléchir différemment à travers un nouveau prisme. C'était l’élève que tout enseignant rêvait de côtoyer dans sa carrière.

FB : Son engagement humanitaire ne vous a pas surpris ?

C.H. : Pas du tout. Ça faisait plusieurs années qu'il nous parlait de sa volonté d'aider les autres, qu'il s’intéressait à la dimension sociale de l'économie. Il voulait donner du sens à ce qu'il faisait, pas seulement être bon mais être bon pour les autres. En décembre il nous avait écrit pour nous dire qu'il avait choisi de partir au Niger mais qu'il allait faire le nécessaire pour pouvoir venir en témoigner auprès des futurs élèves. La barbarie en a décidé autrement. A ce propos, j'aimerais que les gens réfléchissent de façon un peu moins abrupte. Ces jeunes se sont engagés dans une zone à risque mais ils l'ont fait intelligemment et avec une structure.

F.B : Vous avez envie de passer un message aux parents d'Antonin ?

C.H. : Oui, nous, enseignants, nous avons une pensée très sincère pour ses parents. Nous voulons témoigner de notre affection la plus profonde. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai accepté de témoigner. On pense vraiment beaucoup à ses proches. On veut que la plus large population sache qu'Antonin était quelqu'un d'exceptionnel.