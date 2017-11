Hydrotube : la société bordelaise qui part à la conquête de l'Afrique avec son hydrolienne

C'est une première française, la société Hydrotube Energie basée à Bordeaux, vient de se raccorder sur son hydrolienne immergée dans la Garonne. Depuis le début du mois de novembre elle produit sa propre électricité. L'entreprise prospecte le marché Africain.

Après 8 années de développement la société Hydrotube Energie prouve aujourd'hui que son système est fiable et opérationnel. La machine se situe entre le Pont de pierre et le Pont d'Aquitaine, Quai de Brazza. L'hydrolienne permet grâce au courant du fleuve de produire 160 mégawatt/heure d'électricité par an. De quoi fournir en énergie toute l'entreprise, ou bien une vingtaine d'habitations en France et même plusieurs centaines en Afrique.

Depuis le début du mois de novembre, l'entreprise bordelaise ne reçoit plus de facture d'électricité. Elle s'est tout simplement coupée du réseau pour se raccorder à sa propre hydrolienne. La machine est immergée dans la Garonne à 200 mètres des locaux. Trois pales tournent sous l'eau au gré du courant. Le débit moyen du fleuve de 2 mètres par seconde permet d'alimenter tous les locaux de l'entreprise, frigos compris.

schéma d'ensemble - Hydrotube

Notre offre est prête et on est impatients de pouvoir la proposer à l'export" - Antoine Mialocq, directeur général d'Hydrotube Energie

C'est une prouesse technologique et une énergie 100 % renouvelable qui devrait intéresser les pays en voie de développement. "L'Afrique a besoin de systèmes d'électrification en autonomie" explique Antoine Mialocq, "nous proposons une énergie propre et continue".