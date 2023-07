"Hyper émouvant" : une élève de l'école de police de Périgueux qui a défilé sur les Champs-Elysées raconte

Elle est déjà rentrée à Périgueux, mais l'émotion n'est toujours pas retombée. Angélique, 25 ans, fait partie des 51 élèves de l'Ecole nationale de police de Périgueux qui ont défilé sur les Champs-Elysées pour le 14 juillet : "On ne le voit pas forcément à la télé, mais quand on est dedans, on est entouré par les Français, ils crient vive la police. C'est une ambiance hyper émouvante, une osmose. Avec les avions qui nous passent au-dessus juste avant de partir, c'est magnifique. Il faut le vivre".

Les bottines qui claquent sur le pavé

La jeune femme, originaire du Tarn-et-Garonne, avait évidemment toute sa famille devant la télévision pour la regarder marcher au pas, en chemise et képi blancs, l'épée au côté : "Mon père est militaire, forcément, ils étaient tous à prendre des photos de la télé !". Une véritable chance, parce que des promotions de Périgueux ne sont choisies pour défiler parmi les dix écoles de police en France que tous les trois ou quatre ans.

Les élèves de l'Ecole de police de Périgueux, sur les champs-Elysées. - Police nationale

Ce qui l'a plus impressionnée dans le défilé ? Les bottines qui claquent sur les pavés, et aussi, Emmanuel Macron : "Je ne l'avais jamais vu. C'est quand même le chef des armées. Le voir passer pour la revue des troupes, on était au garde à vous face aux Français, c'était impressionnant", sourit Angélique.

Une pancarte avec écrit : "Merci de nous protéger"

"Cela fait du bien à tout le monde, c'est important pour les jeunes", confirme le major Stéphane. Chef d'unité pédagogique à l'école de Périgueux, en plein quartier Saint-Georges : "Il y a une vidéo qui circule d'une petite fille avec une pancarte avec écrit 'merci de nous protéger', on l'a fait venir dans le défilé". Les policiers peuvent avoir l'impression d'être mal-aimés, ils ont cette fois été applaudis sans discontinuer de haut en bas de la plus belle avenue du monde.

Un souvenir, après le défilé, pour ces jeunes élèves en formation depuis un an. - Police nationale

Le chef d'unité était moins stressé que ses élèves : "J'ai déjà défilé quand j'étais à l'école de Nîmes". Mais l'émotion est la même. Pour lui qui part bientôt à la retraite, c'était son dernier défilé du 14 juillet. Il a encore une promotion a mener au bout de leur apprentissage. Les élèves qui ont défilé sur les champs partiront pour les commissariats de France au mois d'août, après un an de formation.