Hypermarché : Michel Edouard Leclerc inaugure le dernier entrepôt de la Socamaine près du Mans

Champagné, France

Les entrepôts de la Socamaine en Sarthe, c'est un peu la zone interdite du département. Beaucoup de personnes sont passées devant mais pas grand monde sait vraiment à quoi ça ressemble à l'intérieur.

Certes, on sait que c'est Leclerc qui stocke ces produits mais comment, là ça se complique. Nous avons pu visiter ce mercredi l'entrepôt numéro 4. En fonction depuis quasiment un an, il a été inauguré par Michel Edouard Leclerc.

C'est la caverne d'Ali Baba de l'hypermarché

Il faut s'imaginer un stock d'une cinquantaine de grandes surfaces mais sans les produits frais. Cet entrepôt, c'est plus de 200 mètres de longueurs de palettes sur 42 mètres de hauteur !

1.200 références : de la confiture, du chocolat, mais aussi de l'alcool, de la lessive, ou encore des produits de beauté. En revanche, pas de fruit ni de viande. Ces produits arrivent par palette, restent en moyenne 20 jours dans l'entrepôt avant de repartir dans l'un des 38 hypermarchés ou l'un des 53 drives du nord ouest de la France. La chaîne de production est quasiment toute automatisée, et il y a une dizaine de robots. Une petite centaine de salariés se relaient jour et nuit 7 jours sur 7. Ils assurent aussi des réajustements des colis, et les vérifications techniques. 230 camions sortent chaque jour de l'entrepôt.

L'entrepôt numéro 4 en photos

Les palettes sont stockés sur 40 mètres de hauteur © Radio France - Christelle Caillot

Des robots sont chargés d'alimenter les palettes et les colis pour les hypermarchés © Radio France - Christelle Caillot

Avec cet entrepôt, on va pouvoir faire face à Amazon

"Amazon, c'est trois millions de produits proposés en permanence, donc il nous fallait des outils" souligne Michel Edouard Leclerc lors de sa venue en Sarthe. On a la bonne promesse commerciale, et on a la capacité de faire des bons prix, mais nous devons apprendre la maîtrise de la logistique, et de l'approvisionnement rapide. Et nous avec cet entrepôt, nous allons pouvoir livre aussi bien des Drive, que des petits magasins et des hyper. La robotique et l'intelligence qu'il y a dans ce système nous permet d'avoir un moindre coût. Amazon : nous allons résister, et nous allons gagner !"

Michel Edouard Leclerc répond aux questions de France Bleu Maine lors de l'inauguration de l'entrepôt de la Socamaine © Radio France - Christelle Caillot

La Socamaine en chiffres