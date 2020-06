"I can't breathe" : un athlète cherbourgeois s'engage contre le racisme

Une plage, celle de Biville. Des mots, "I can't breathe", "je ne peux pas respirer". Ceux de George Floyd. Ses derniers mots, prononcés avant de mourir des suites de violences policières, le 25 mai dernier à Minneapolis (États-Unis).

Dans le Cotentin, Alex Grand-Guillot, un windsurfer de 22 ans, a décidé de se mobiliser à travers une vidéo bouleversante d'une minute "pour que l'histoire ne se répète plus".

"C'est un drone qui filme d'en haut, on me voit marcher vers ce grand slogan "I can't breathe". Je voulais cet effet de puissance et de profondeur avec l'océan. Puis la vidéo se termine sur une image noire, symbole de ce mouvement sur les réseaux sociaux. En tant qu'athlète, je bénéficie d'une communauté que je peux sensibiliser."