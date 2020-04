Crise sanitaire et sociale : comment la ville de Paris intervient auprès des parisiens en difficulté

L'épidémie de coronavirus a mis 3 millions de salariés au chômage partiel en une semaine et maintenu les personnes en recherche d'emploi encore plus dans le doute avec 70 % d'offres d'emploi en moins au mois de Mars, selon les chiffres du ministère du travail.

Comment dans ses conditions être en mesure de payer son loyer ? Pour accompagner les locataires des logements sociaux en difficulté, la ville de Paris travaille étroitement avec les bailleurs sociaux.

En cas de difficultés, il faut appeler tout de suite son bailleur

"Nous avons renforcé nos équipes en contact avec les locataires" explique Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Il était l'invité de France Bleu Paris à 7h15 ce vendredi. "Une cellule de veille s’est montée chez chacun des bailleurs sociaux" dit-il, pour un "traitement au cas par cas, le plus juste et le plus humain possible en cette période compliquée". Ian Brossat recommande d'appeler le plus rapidement possible son bailleur social, "il faut vraiment anticiper au maximum, pour ne pas se retrouver dans la spirale infernale des impayés et des expulsions".

Parmi les mesures prises :

la possibilité d’étaler son loyer : "ne pas payer la totalité maintenant mais de manière échelonnée".

La régularisation des charges anticipée : "L’ensemble des bailleurs sociaux de la ville de Paris s’est engagé de façon à ce que, lorsque ces charges sont au bénéfice du locataire, elles soient versées dès Avril-Mai, au lieu d’attendre le mois de Juin" précise Ian Brossat.

Si les sénateurs communistes proposent un moratoire du paiement des loyers, à travers la suspension des loyers HLM, l'élu communiste ne partage pas ce point-de vue. Il ne souhaite pas non plus la mise en place d'un "loyer généralisé" injuste à ses yeux : "toutes les personnes ne sont pas dans la même situation aujourd’hui : des personnes ont gardé le même revenu, alors que pour d’autres il a baissé. L’objectif est d’aider les premiers".

Baisser la TVA sur les travaux dans les logements sociaux

L'adjoint à la mairie de Paris attend un assouplissement financier de la part de l'Etat. "Ces dernières années les bailleurs sociaux ont été fortement mis à contribution par l’Etat qui a d’ailleurs pris beaucoup d’argent dans leurs caisses. Celui-ci serait bien inspiré, dans la période que nous traversons, en lâchant du leste, notamment en abaissant la TVA sur les travaux dans les logements sociaux". Trop élevée selon lui, il voudrait la voir baisser à 5,5 % : "Cela soulagerait les finances des bailleurs sociaux et ça nous permettrait, une fois cette crise passée, de créer de nouveaux logements sociaux".

150 hôtels parisiens mis à disposition par les hôteliers

L'élu, en charge du logement et de l'hébergement d'urgence dans la capitale, se félicite de la "très bonne coopération" avec le secteur hôtelier : "150 hôtels à Paris ont été mis à disposition par les hôteliers pour héberger des soignants ou des sans-abris".

Les exploitants hôteliers ont également proposé d’accueillir des malades contaminés par le covid 19 dans les mois à venir : Lorsqu'un patient sera détecté positif, il pourra être logé dans un hôtel afin de ne pas contaminer son entourage explique Ian Brossat.

