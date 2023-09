Ibanol, ce minot de Roquevaire qui va entrer sur le terrain avec le XV de France au Vélodrome

Il a le rugby dans la peau depuis qu'il est petit. En classe de CP déjà il s'inscrit en club et depuis il passe tous ses mercredis sur un terrain avec les copains. Ibanol est fan de rugby, fan du RCT (Rugby Club de Toulon) et fan du XV de France évidemment. Ce jeudi soir Ibanol va vivre un rêve : le garçon va entrer avec l'équipe de France sur la pelouse du Vélodrome pour le match France / Namibie de la coupe du Monde.

Ibanol a été choisi après avoir envoyé sa candidature comme sans doute un grand nombre de jeunes joueurs. Il a choisi de réaliser lui même cette vidéo dans laquelle il raconte sa passion pour le rugby et son histoire. A 11 ans seulement ce collégien est impliqué dans plusieurs causes : d'abord le harcèlement à l'école, il est engagé comme ambassadeur pour aider ses copains au collège et puis il est aussi investi dans l'association "Le rire médecin" . Il s'agit d'une association de clowns qui accompagne les enfants malades à l'hôpital de la Timone pour les faire rire, leur changer les idées. Ibanol a côtoyé ces clowns à l'âge de trois ans lorsqu'il a été soigné pour un cancer. Aujourd'hui il est guéri mais il n'a pas oublié sa maladie et ses amis les clowns c'est pour ça qu'il tient à faire connaître cette association et à l'aider notamment pour récolter des dons.

Ibanol est fan de rugby depuis qu'il a 5 ans. © Radio France - Gaelle Gouriou

C'est donc ce petit garçon plein de vie qui est fier de raconter qu'il a appris à son arrière grand-père de jouer au rugby, qui va tenir la main ce jeudi soir du capitaine Antoine Dupont, le joueur préféré de sa maman ! Elle ne sera pas très loin d'ailleurs, dans les tribunes, pour suivre Ibanol dans sa tenue spéciale offerte par le XV de France. La famille avait pris des places pour la rencontre avant même de savoir qu'Ibanol serait lui aussi d'une certaine façon sur la pelouse. Lui sait parfaitement ce qui l'attend : tout est minuté, il a même dû aller faire des répétitions pour être prêt lors du coup d'envoi. Mais il ne s'attendait pas à être sélectionné : "je me disais il y a peu de chance que ce soit moi et maintenant que ça m'arrive je suis content".

Réalise-t-il qu'il sera sous le regard de milliers de supporters et téléspectateurs ce jeudi soir ? Sa détermination va sans doute l'aider à vaincre son stress : "depuis que je suis guéri du cancer je sais que je peux tout faire". Même réaliser son rêve donc, mais le plus ultime c'est sur le terrain qu'il veut le vivre : intégrer l'équipe du RCT.