Ibiza, c'est le nom d'une petite ponette, née le 12 mars dernier au Parc de la Colombière. Cette petite Dijonnaise, pèse 9 kg et mesure 75 centimètres au garrot. Depuis sa naissance nombreux sont les visiteurs petits et grands à s'extasier devant ce microscopique équidé.

Ibiza c'est une petite ponette Shetland qui est née dans un enclos du Parc de la Colombière à Dijon. Sa maman, "Bella", 10 ans se porte bien! Le papa, "Ronchon" veille depuis un autre enclos sur sa progéniture. Si depuis sa naissance, Ibiza, a bien sûr, un peu grandit, les visiteurs sont toujours sous le charme. Tout comme Christian Besse, 55 ans, l'un des deux soigneurs-animaliers de la ville de Dijon. Cela va faire 36 ans qu'il s'occupe des animaux. Pour lui chaque naissance est un émerveillement. Il ne se lasse pas. "Je suis toujours très heureux de voir des naissances et de faire plaisir au public, c'est important, je crois que je ne serais jamais lassé!"

Le bonheur de Christian Besse et des visiteurs du Parc de la Colombière!

Christian Besse, Ibiza et Bella © Radio France - Thomas Nougaillon

Collées au grillage de l'enclos, une dizaine de personnes, comme Elvia une Dijonnaise d'une quarantaine d'années "gâtisent" devant les prouesses d'Ibiza et de sa maman. "Oh regardez les filles, les poneys, ils galopent, il n'est pas vieux ce bébé!" La ponette est en pleine forme explique Christian Besse. "Cela se passe bien, les premiers jours on a du la sécuriser au maximum parce qu'il faisait froid, mais, aujourd'hui tout est impeccable et en plus il y a du public pour voir ce nouveau-né!"

Au total, les soigneurs-animaliers de Dijon s'occupent d'environ 150 volatiles -oies, canards, dindes ou encore pintades- et de près de 90 mammifères -daims, mouflons, ânes, alpagas, chèvres ou encore poneys- qui vivent dans les différents parcs de la ville. Chaque année ils assistent à une trentaine de naissances.

Les visiteurs découvrent, bluffés, la petite ponette © Radio France - Thomas Nougaillon

