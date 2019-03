IBM Montpellier présente son camion pour lutter contre les cyberattaques

Montpellier, France

Le semi remorque construit aux Etats-Unis est arrivé en Europe au début de l'année. Il s'est d'abord rendu Londres, Dublin, Amsterdam, Madrid, Zurich et Montpellier pour deux semaines avant de partir à Copenhague. Avec cet outil, IBM veut d'abord sensibiliser à la cybersécurité.

Près de 12 milliards de données ont été volées ces 3 dernières années dans le monde. La première technique d'attaque reste le phishing mail : les hackers envoient un message dans votre boîte aux lettres électronique, si vous cliquer dessus ça leur permet de rentrer dans votre ordinateur et de récupérer des données personnelles.

Exercice de formation en conditions réelles

Les particuliers intéressent peu les pirates, ce sont surtout les entreprises qui sont visées. Le camion C-TOC leur propose une mise en condition de 4 heures : "on montre la réalité d'une crise, on met sous pression parce que lorsqu'une attaque se produit vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir. On donne des conseils au fur et à mesure sur les comportements à adopter et à éviter" explique Hugo Madeux directeur cyber sécurité d'IBM France.

Ce camion peut aussi servir en appui en cas de vraie crise dans une entreprise. Seulement 1 sur 4 est préparée à répondre à une attaque. Il faut pourtant réagir vite, celles capables de répondre en moins d'un mois économisent plus d'un million de dollars sur le coût total d'une violation de données.

L'intérieur du camion C-TOC © Radio France - Sébastien Garnier

