PHOTOS et VIDEOS - Icaunais : Ce qui vous a le plus marqué en 2018

Si on vous dit 2018, vous dites ? Qu'est-ce-qui vous a marqué dans l'année qui vient de s'achever ? Giletd jaunes? Oui beaucoup ! Coupe du monde? Assez ! Alexandre Benalla ? Pas tellement. On a demandé aux auxerrois.

France Bleu Auxerre fait une rétrospective des événements marquants de l'année 2018, avec vous. Vous avez été marqués par des moments plus ou moins gais, mais toujours forts.

Les décès de célébrités

La démission de Nicolas Hulot

"Je ne veux plus me mentir. Donc je prends la décision de quitter le gouvernement" : la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, le mardi 28 août 2018. François de Rugy prend sa place au gouvernement.

Champions du Monde ! Deuxième étoile !

Le 15 juillet 2018, les Bleus remportent la Coupe du Monde de Football à Moscou pour la deuxième fois, vingt ans après 1998. 4-2 façe à la Croatie. Toute la France crie de joie, les rues d'Auxerre sont en fête.

Les gilets jaunes

Fin 2018 est marquée par la montée de la colère de nombreux français qui réclament notamment le retour de l'ISF et la baisse du prix du carburant. Ces manifestants endossent un gilet jaune et lancent un grand mouvement social qui a déjà duré plus de six semaines.