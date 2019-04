"Ici, c'est le paradis" : les clients affluent dans les chocolateries pour Pâques

Les chocolateries et pâtisseries ne désemplissent pas en ce week-end pascal. Poules, lapins, œufs ou créations plus fantaisistes : le chocolat se déguste sous toutes les formes.

Valençay, France

Dans l'atelier de Joël Boyer, le chocolat coule à flot. Encore plus ces derniers jours pour répondre à la forte demande. "On utilise plusieurs centaines de kilos de chocolat. En gros, c'est un-tiers du chocolat qu'on vend sur toute l'année", explique le pâtissier-chocolatier. Il n'a pas beaucoup de temps libre en ce moment. Il arrive au travail à 2 heures du matin, une heure plus tôt qu'en temps normal. "Il ne faut pas se louper. Il y a beaucoup de travail", confirme-t-il.

Une poule noire du Berry en chocolat ou un Lego en chocolat ? © Radio France - Jérôme Collin

Beaucoup de travail car il y a beaucoup de gourmands à satisfaire. "On est venus se faire plaisir. Des poules en chocolat pour nos petits-enfants et puis des chocolats pour nous, à manger comme ça", sourit Gilles. Cet habitant de Valençay est bien décidé à se faire plaisir. Il craque devant les briques de Lego au chocolat noir. "Si j'en mange une, je peux en prendre cinq ou six après. C'est succulent !", s'exclame Gilles.

Le reporter de France Bleu Berry salivait à la vue de tous ces chocolats © Radio France - Jérôme Collin

Impossible de passer à côté des traditionnels lapins, œufs ou poules en chocolat. C'est un classique indémodable. Mais Joël Boyer se fait aussi plaisir à imaginer de nouveaux modèles. "J'y réfléchis depuis Noël ! Chaque année, j'essaie d'avoir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. Ça ne prend pas toujours. Il y a des années où les clients préfèrent la tradition", explique l'artisan chocolatier.