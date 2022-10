"Ici c'est un tremplin" : la pension de famille de Tours Nord, un lieu de répit pour personnes en difficulté

Il est situé non loin de la Tranchée à Tours Nord, un lieu de vie et de répit pour vingt-et-une personnes en grande difficulté. France Bleu Touraine vous emmène au sein de la pension de famille les Capucins de l'association Habitat et Humanisme. Un grand bâtiment qui accueille ces vingt-et-une personnes, quasiment autant d'hommes que de femmes, dans autant de studios. Qui leur permet surtout de retrouver une vie en société avant peut-être, un jour, de repartir dans un logement individuel.

Je croyais être capable de rester seul. Mais non. C'était la dérive - Stéphane, un résident

Jean-Paul nous ouvre volontiers les portes de son studio. Une petite chambre, bien à lui. "Là, vous êtes chez moi. J'ai un lit, j'ai une télé, j'ai tout ce qu'il faut, un électroménager, des meubles. Je me plains pas".

Jean-Paul a atterri ici grâce à sa curatelle. Son loyer est couvert par les APL. Même chose pour Stéphane, qui vit là depuis six ans. "Je vivais chez mes parents qui sont décédés malheureusement. Je croyais être capable de rester seul. Mais non. C'était la dérive. J'ai pété les plombs, ça allait vraiment plus".

Le but, c'est de sortir de la bulle qui est ici - Un bénévole

Comme lui, Jean-Paul a repris pied depuis qu'il est ici. Il a retrouvé en quelque sorte une vie en société. "Ce qui me plaît, c'est par exemple les activités, les sorties, les voyages". Il y a un atelier cuisine par mois, un atelier dessin également, un repas collectif obligatoire tous les quinze jours. Ce n'est pas innocent, rappelle Jean Chailley. Ce bénévole vient à la pension de famille quasi quotidiennement. "Le but, c'est de sortir de la bulle qui est ici. Parce que sinon, si on vit en vase clos, ce n'est pas le but. Le but de départ, c'est de proposer une halte où on puisse être aidé, résoudre les problèmes, se poser et rebondir pour repartir dans la vie entre guillemets normale".

Ça fait du bien de ne pas tout garder pour soi-même - Stéphane, un résident

Car avant d'arriver ici, tous étaient incapables de vivre seul dans un logement. Ils ou elles pouvaient être sans abri, en rupture familiale ou professionnelle, avec parfois des problèmes d'addiction. Vivre ici a d'ailleurs tout changé pour Stéphane. "Dès qu'on a un problème, on en parle, avec les filles du bureau (deux travailleuses sociales, ndlr), avec les bénévoles. On échange, on échange et ça soutient. Ça fait du bien de ne pas tout garder pour soi-même, de tout enfouir, et puis d'exploser".

Je vais prendre mon envol - Jean-Paul, un résident

Après un peu plus de quatre ans, Jean-Paul a décidé de faire ses valises pour bientôt habiter tout seul. Il n'y était pas obligé, ici il n'y a pas de limite dans le temps, mais il y tient beaucoup. "Ici, c'est un tremplin. Ce n'est pas pour rester. Avant, je me sentais pas prêt, c'est vrai. Je me sens prêt parce que j'ai résolu tous mes problèmes. Puis maintenant, il est temps de partir pour faire quelque chose d'autre. C'est pour ça que je vais prendre mon envol". Jean-Paul devrait avoir son propre logement d'ici un ou deux mois. Il le promet, il reviendra de temps en temps dire bonjour aux autres résidents.

