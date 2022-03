"Ici commence l'Indre" : le message de la mairie contre la pollution de la rivière à Villedieu-sur-Indre

Journée spéciale environnement et cadre de vie ce jeudi 31 mars sur France Bleu Berry. A Villedieu-sur-Indre, le cadre de vie, c'est le bonheur d'avoir deux cours d'eau traversant la ville : l'Indre et la Trégonce. Mais les rivières charrient des déchets, dont certains viennent des eaux de pluie. Elles emportent tout ce qui est jeté dans la rue, sur les trottoirs et via les avaloirs " " conclut Loïc Dody, directeur des services techniques et de l'urbanisme à Villedieu-sur-Indre. Mais la population le sait-elle ? Pour l'en informer, 20 plaques "Ici commence l'Indre" ont été installées près des avaloirs.

C'est une manière un peu ludique d'attirer l'attention

"On n'a rien inventé, on a copié sur de grandes villes comme Cannes, Bordeaux, déclare le maire Xavier Elbaz. C'est une manière un peu ludique d'attirer l'attention (...) Je suis persuadé qu'une grande partie de la population s'imagine qu'il y a une station d'épuration, ce qui n'est pas le cas [pour] les avaloirs qu'on trouve dans la rue, qui récupèrent les eaux pluie. Je ne suis pas sûr qu'une grande majorité de la population en ait conscience." De nouvelles plaques devraient bientôt être installées sur les très nombreux avaloirs de Villedieu-sur-Indre.

L'Indre traverse la commune. © Radio France - Camille Huppenoire

C'est une bonne idée, pour les habitants rencontrés dans les rues de la commune, comme Francine. "C'est très bien parce que les gens y mettent des fois les mégots de cigarette." Frédérique, vendeuse dans un magasin de la rue principale, admet que "ce petit message sur le trottoir [l'a] percutée, ça fait réfléchir au premier petit papier que l'on va laisser tomber par terre ou aux mégots de cigarette."

Le mégot, un vrai fléau: lors d'une récente opération de nettoyage, une association en a collecté 5.800 dans les rues de Villedieu-sur-Indre. Mais ce ne sont pas les seuls déchets susceptibles de finir dans la rivière. Cannettes, plastiques... peuvent aussi finir dans la Trégonce ou l'Indre.