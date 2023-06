"Ici, on est tous des enfants" : Une course de chaises de bureau fait le plein à Ancy-Dornot

Sous la Halle des Fenottes de Ancy-Dornot, des baby-foots, une scène de concert, des stands d'activités et au milieu, une attraction un peu particulière. Un circuit pour une course de chaises de bureau, l'activité phare de ce Roul'Boul, une fête de village un peu déjantée organisée depuis sept ans par des bénévoles motivés.

Cet événement festif est pris très aux sérieux par certains compétiteurs : "On s'est entrainé hier dans le jardin avec un petit parcours, on est là pour la gagne", explique Julien, il a 17 ans. Certains se sont donnés du mal pour customiser leur chaise, c'est le cas de Loïc et Corine : " Voici notre belle chaise bleue des années 90, pleine de poussière... alors on lui a rajouté des paillettes et des grelots... c'est la chaise de la victoire !"

Toute l'après-midi les binômes se sont affrontés pour remporter des lots un peu particulier, comme la chaise percée de Louise XVI !

Le circuit de la course sous la Halle des Fenottes de Ancy-Dornot © Radio France - Louise Joyeux

Des équipes internationales

Parmi les compétiteurs du jour, deux personnes se distinguent par leurs tenues en noir jaune et rouge, aux couleurs de la Belgique. Cécile et Isabelle sont venues spécialement de Bruxelles pour assister au Roul'Boul de Ancy-Dornot. Elles viennent chaque année depuis quatre ans et ont depuis, sympathisé avec des locaux. "Les Lorrains c'est comme des belges mais en mieux", explique Cécile. "Ils sont drôles accueillants et ne se prennent pas la tête" poursuit son acolyte. "On n'a pas trouvé d'équivalent en Belgique, et puis... on vient aussi pour le vin ! ", concèdent les deux amies.

D'autre, on fait le déplacement d'encore plus loin, comme Vincent, cet ancien habitant d'Ancy-Dornot, venu de Gap (Hautes-Alpes). "C'est des journées où il y a de la forme mais pas de fond, on décroche un peu", il reviendra, c'est sûr, l'année prochaine. "Le but c'est que ça nous fasse rire nous-même", explique Denis, un des organisateurs. C'est donc ça la signature des fêtes d'Ancy-Dornot.