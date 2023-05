"Ici on peut s'exprimer comme on veut" : la pop culture est mise à l'honneur au Metz'torii

On y croise des déguisements plus farfelus les uns que les autres, des personnages du manga One Piece hauts en couleur, de dessins animés ou encore de Marvel... Dans les allées colorées du Metz'torii se retrouvent tous les passionnés de la pop culture. Cette convention se tient au parc des expositions de Metz ce samedi 20 et ce dimanche 21 mai.

A Metz'torii, on croise notamment des adeptes du cosplay : cette pratique vise à se déguiser en un personnage de fiction. Théa a 16 ans, elle est une passionnée de cosplay depuis sa primaire. "Cela rend fier d'incarner un personnage", explique-t-elle. "Il faut fabriquer soi-même son costume, le jouer dans l'attitude. C'est un peu comme du théâtre. On sort de notre univers. Ici à Metz'torii, on ne se sens pas jugé, plein de gens partagent notre univers et on peut s'exprimer comme on veut." La culture geek est une culture comme une autre et c'est ce que ses adeptes veulent exprimer ici.

Une cosplayeuse avant de participer à un concours © Radio France - Louise Joyeux

Doubleur : un métier à découvrir au Metz'torii

Parmi les nombreuses animations de la convention, on peut rencontrer les voix française de certains acteurs ou personnages de fiction. L'occasion de découvrir qui se cache dernière la voix de Jack Sparrow ou de Harry Potter. Emmanuel Curtil, est la voix française de Jim Carrey mais aussi de Simba dans le Roi Lion ou encore de Chandler dans la série Friends. "Ces dernières années, je vois que le métier de doubleur sort de l'ombre, les gens ont envie de nous rencontrer", constate-t-il.

Dans la file d'attente pour obtenir sa dédicace, il y a Cédric, un passionné des voix françaises de doublage : "ça me procure des émotions d'entendre ces voix qui ont bercé mon enfance, je préfère rencontrer ces voix là, plutôt que les acteurs", explique-t-il. Une passion et de la patience, car certains ont été prêts à attendre trois heures pour rencontrer leurs voix préférées.

Un costume fabriqué par ceux qui le porte. © Radio France - Louise Joyeux