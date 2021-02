Idée pour les vacances : participer à un escape game sur l’environnement

A Avignon, le centre social et culturel de la croix des oiseaux accueille l’escape game mis au point par l’association G-ADDICTION de Nice. Capable d’intéresser toutes les générations ce jeu permet d’apprendre les éco-gestes citoyens et même un peu plus.

L'escape game est installé au cœur du centre social et culturel de la croix des oiseaux. On y entre par la salle « forêt », on enchaîne avec l'espace « mer » puis le « labo » enfin on en ressort par la « salle de conférence internationale». Un parcours semé de questions et de réponses.

Des réponses à chercher et à trouver

Entre l'entrée et la sortie il y a des indices à chercher, des découvertes à faire et les découvertes sont celles que les scientifiques font depuis quelques années elles n'ont rien de réjouissant. Disparition d’espèces, création d’un 7° continent fait de déchets plastiques les participants ne peuvent rien ignorer des conséquences de l’importance de la gestion des déchets.

Jusqu’à la fin de la semaine

L’association qui animait un autre escape game consacré à la sécurité routière l’an dernier à saint Chamand est présente à la croix des oiseaux jusqu’à la fin de la semaine. Il reste des créneaux libres, et cet escape game citoyen à son site internet à son nom.