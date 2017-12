Côte d'Azur, France

Perrin ne fait pas que des raviolis niçois

De superbes boutiques, des packagings modernes, Perrin est chez Monoprix et dans les restaurants du monde entier. Ne vous y méprenez pas, Perrin est bien une entreprise de la Côte d'Azur au savoir-faire inimitable et aux recettes artisanales (garantis sans colorants, sans ajout d'arôme artificiels et sans conservateurs)

Raviolis niçois, Pissaladière, Tourte de blettes...Des produits savoureux connus et dégustés dans le monde entier, présents dans les cuisines familiales comme dans celles des plus grands restaurants.

La spécialité de Perrin reste les raviolis artisanaux, comme les raviolis aux cèpes, à la tomate ou encore aux fromages. Mais Perrin propose, également, pour les fêtes des coffrets avec d'autres douceurs de la région : des crèmes, des tapenades, ou encore des antipasti.

Les boutiques PERRIN sont à Antibes (c'est l'historique), Nice et Vence mais en ligne perrin-ravioli.com

Un des coffrets PERRIN de Fête

TZY, une nouvelle marque de streetwear imaginée par deux jeunes Niçois

TZY (prononcé Tizay) est la marque idéale à offrir pour être sur de faire plaisir a vos enfants ou petits enfants. Les jeunes entrepreneurs Niçois, Lucas et Théo de 18 ans ont lancé leur première marque de prêt à porter avec pour but de satisfaire les 15-20 ans. La mode est aux vêtements de marque des années 1990-2000, au Vaporwave aussi.

Si vous n’aimez pas les designs ou ne les comprenez pas, soyez sur que vos enfants, eux aimeront beaucoup !

tzyclothing.com

Offrez Nice avec lachaisebleuecollection.com ou la marque #I Love Nice

Parfois, un objet anodin est exactement ce dont on a besoin, mais offrez des mugs, stylos, serviettes de bain, torchons, salières aux couleurs de Nice avec un des emblèmes de la Côte d'Azur, la chaise bleue. Vous trouvez aussi en boutique à Tourrette-Levens ou en ligne sur lachaisebleuecollection.com la vraie chaise de la prom, il y a même des versions doubles et pour les enfants.

Un exemple de produit "la Chaise Bleue"

Autre endroit où l'on trouve des cadeaux estampillés Nice, c'est la nouvelle boutique #ILoveNice ouverte il y a quelques semaines rue Saint François de Paule (face aux jardin Albert 1er). Nous deviennent tous des ambassadeurs de la ville de Nice en offrant des objets qui sont tous une déclinaison du hashtag géant #ILoveNice qui trône sur le Quai Rauba Capeu avec des tee-shirts, polos, chapeaux, casquettes d’une valeur allant de 0€50 à 29€ selon les produits.

Vous trouverez aussi des objets sur le Nice Jazz Festival et des souvenirs du Carnaval de Nice.

La Maison de Nice - Ville de Nice

Parfums "Made In Côte d’Azur"

Vous choisissez toujours le même parfum ? Que diriez-vous d’un peu de changement ? Parce qu'avant tout, un parfum c'est une odeur, une senteur qui est faite pour vous représenter.

Des senteurs produites dans la région, en particulier à Grasses et Cannes. Qui n'a jamais entendu parler des senteurs de Provence ?! Non non, pas les parfums forts qu'on associe à la Cigale, mais plutôt des parfums aux senteurs délicates, subtiles ! Vous ne connaissez pas ?

Cette entreprise cannoise qui voit le jour en 2016 lance son parfum phare l'année suivante et reçoit déjà le Label Made in Cannes et la marque Cannes ! Un procédé de récolte exigeant, gage de qualité, qui permet d'avoir les meilleures fleurs de mimosa en un seul flacon.

Une approche qui mérite une attention particulière ! L'atelier des parfums permet de sélectionner des essences pour composer le parfum de vos envies ; et Le bar des fragrances, unique en Europe, seulement à Grasse, vous propose une initiation moderne et ludique pour créer votre propre parfum.

Une parfumerie de renom qui tire ses origines également à Grasses, qui propose une large gamme de produits, aux senteurs classiques, fleuries, boisées et d'exception.

fleursdefestival.com

Le Niçois qui ressuscite les anciens postes de radio

Et pourquoi le vieux poste de radio qui traîne dans le grenier ne pourrait chanter à nouveau, par exemple du Daft Punk ? En plus le vintage, c’est la mode.

C’est le pari que Philippe Ruiz a fait en ouvrant sa boutique Relive Vintage Radio et en rénovant et customisant des anciennes radios TSF des années 30 à 60.

Philippe est électrotechnicien. Un jour, sur une brocante, il tombe sur une vieille TSF pleine de poussière. Amoureux de son design, il l'a branche la radio émet un son et puis une petite explosion. Sa trouvaille sur les bras, il décide de l’ouvrir et d’essayer de lui donner une seconde vie. Haut parleur de bonne qualité et lecteur FM une fois en place, la radio maintenant ressuscitée trône fièrement dans la boutique de sa femme. La clientèle est fan, le produit est vendu instantanément. C’est la révélation pour Philippe. Il installe, donc, son atelier au fond du magasin de sa femme (19, rue Lascaris à Nice, dans la boutique « Au Bonheur des Cocottes ») et propose désormais ce service aux niçois.

Concernant les prix, si vous êtes intéressés pour remettre en état la radio de mamie, ça coûte environ 400€. Si en revanche, vous souhaitez une radio dénichée et rénovée par Philippe, comptez entre 600 et 1500€.