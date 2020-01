Ids Saint Roch : la maire lance un appel pour éviter d'avoir à euthanasier les chats errants

Ids-Saint-Roch, France

Une trentaine de chats qui provoquent les nuisances qu'on imagine tous. La première concernée, c'est la boulangère du village : les chats se rassemblent juste à côté de son fournil : " Trois ou quatre chats, ce n'est pas dérangeant, trente, c'est un gros problème. On retrouve évidemment des excréments dans notre terrain, mais le plus grave c'est quand certains rentrent dans le magasin, le fournil ou le fourgon qui me sert pour faire la tournée. Ils cherchent de la nourriture, mais cela pose des problème d'hygiène et de santé publique. Ces chats ne sont pas vaccinés, ils peuvent être porteurs de maladies ou contaminer notre production. C'est quand même notre gagne-pain ! "

Les chats font également leurs besoins dans les allées sablonneuses du cimetière du village, et aux abords des tombes. © Radio France - Michel Benoit

Sans parler des crottes également dans les allées du cimetière ou à côté des tombes. Pour la maire d'Ids St Roch, ce n'est plus tenable : " La stérilisation est bien sûr envisageable, mais on s'est renseigné auprès de vétérinaires et cela revient très cher indique Martine Fourdraine, maire de la commune. Et ça ne résoudrait pas le problème d'hygiène puisque ces animaux seraient toujours là. Je lance un appel aux associations et même aux particuliers pour qu'ils nous aident, au lieu de nous donner des conseils, voire des ordres au travers d'internet. Si certains pouvaient venir récupérer ces animaux, on ne demande pas mieux. Ces chats, c'est aussi un problème de civisme : quand on a des animaux, on les stérilise et on ne les laisse pas divaguer. On n'en serait pas là, si chacun se montrait plus raisonnable."

Martine Fourdraine, maire d'Ids Saint Roch, se sent démunie face à tous ces chats errants. © Radio France - Michel Benoit

Les associations insistent également pour que les propriétaires stérilisent leurs animaux : un couple de chats peut engendrer jusqu'à 20.000 petits en seulement quatre ans. On vient d'apprendre que le maire de Feux au nord de Bourges, faisait l'objet d'une enquête : des personnes l'accusent d'avoir fait abattre une dizaine de chats qui divaguaient dans le village...