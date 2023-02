Ids-Saint-Roch : un petit air de savane dans le Boischaut

L'idée d'une jeune vétérinaire de Saint-Amand-Montrond, passionnée par ces félins, Stéphanie Brière. Le refuge accueillera des animaux qui risquent de se retrouver sans toit d'ici quelques années du fait de la nouvelle législation sur les cirques. En effet, en 2028, les cirques ne pourront plus travailler avec des animaux sauvages. Déjà aujourd'hui, beaucoup de villes leur compliquent l'installation, comme Bourges par exemple. Beaucoup ne pourront donc pas garder leurs animaux : " On estime à 500 le nombre de fauves utilisés dans des cirques en France " précise Stéphanie Brière, présidente de l'association Empreintes Sauvages. " Tous n'auront pas besoin de retrouver un toit, mais ce sera le cas pour beaucoup. On pourra aussi récupérer des animaux saisis par les douanes ou les services de protection de la nature chez des particuliers. Ce genre de refuge manque en France. On prévoit une quinzaine de places."

Stéphanie Brière a effectué de nombreux stages interventions auprès de la faune sauvage et des félins - Stéphanie Brière

Lions, Tigres, et Panthères seront donc accueillis dans ce refuge pour y couler des jours paisibles dans de larges enclos. Les clôtures feront plus de quatre mètres de haut, certaines électrifiées. Il ne s'agit pas d'effrayer les voisins. Un investissement d'au moins 1,5 million d'euros. Il faudra environ 30.000 euros par mois en budget de fonctionnement. Le refuge sera ouvert au public : " On compte évidemment sur la billetterie pour nous aider mais le but sera surtout de faire de la pédagogie sur les animaux pour éviter que les particuliers respectent les animaux sauvages. Leur place est dans la nature évidemment. On mise sur des dons, du mécénat également. Ce sont des sommes importantes, mais j'ai confiance et on bâtira un budget équilibré. Nous avons reçu un très bon accueil des maires des deux communes concernées et de la communauté de communes. La préfecture nous a également épaulés pour les permis. Ca avance bien. On fera également appel à du financement participatif dans quelques mois. Ce refuge, ce sera comme une maison de retraite pour ces félins puisque on imagine que ce sera très compliqué de les réintroduire dans le milieu sauvage. Tous sont nés en captivité. Et parfois depuis plusieurs générations."

A la clef, une dizaine de CDI et des CDD l'été dans ce refuge . De quoi dynamiser ce secteur du Boischaut également sur le plan touristique.