Médias: le président de l'ARCOM en visite dans les Pyrénées Orientales

Roch-Olivier Maistre, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (organisme public indépendant qui remplace l'ancien CSA) est venu ce vendredi rencontrer les différents médias locaux et évoquer les priorités à venir de cette institution.

Roch-Olivier Maistre, le président de l’Arcom était dans les studios de France Bleu Roussillon ce vendredi 02 décembre. Une première visite indispensable pour lui:

"La particularité de notre institution, c'est d'être présente dans toutes les régions. Nous sommes l'interlocuteur de tous les médias de proximité, et notamment la radio, puisque nous avons la chance en France d'avoir un réseau extrêmement dense, avec plus de 1000 radios ! Cette visite dans les Pyrénées Orientales est donc l'occasion de rencontrer les équipes et les acteurs locaux, notamment le service public qui remplit une mission très importante. "

Parmi les différentes missions de l'ARCOM il y a la lutte contre la manipulation de l'information et la haine en ligne, sujet ô combien d'actualité. De quels outils disposez-vous pour éviter justement ces dérives qu'on voit quasiment tous les jours?

C'est vraiment la nouvelle frontière dans laquelle nous sommes engagés. Le législateur nous a confié des missions pour aller vers une forme de régulation des grands acteurs de l'Internet, parce qu'on connaît les excès que l'on observe: manipulation de l'information en ligne, harcèlement, voire incitation au terrorisme ou diffusion de contenus illicites. La loi nous fixe donc des orientations nouvelles. Elle impose à ces acteurs de nouvelles responsabilités. Le nouveau règlement européen va nous nous donner un pouvoir de sanction qui sera important puisqu'il pourra aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de ces acteurs du web. Il y a quand même un effet coercitif important, mais il faut bien voir que c'est une régulation qui est différente de celle de l'audiovisuel.

Quand une chaîne de télévision ou une chaîne de radio manque à ses obligations telles qu'elles sont fixées par la loi ou dans les conventions qui nous lie à ces acteurs, eh bien, nous pouvons mettre en demeure ces acteurs et nous pouvons les sanctionner. Donc, tous les ans, on prononce une série de sanctions et les médias le savent et font très attention au respect de leurs obligations.

Concernant le web en revanche, on ne peut pas nous interpeller directement pour un contenu illicite sur Twitter, sur Facebook, ou sur tel ou tel site concerné. C'est une responsabilité plus générale de s'assurer que les obligations qui sont énumérées dans la loi sont effectivement respectées par les acteurs du numérique.

Mais il faut bien mesurer que les opinions publiques sont dans une attente très forte sur ces sujets, et je crois que les plateformes prennent la mesure progressivement qu'il est de leur devoir, par des outils d'intelligence artificielle ou de modération humaine, de mieux maîtriser les excès que l'on observe sur les réseaux sociaux sans pour autant porter atteinte à la liberté d'expression.

L'ARCOM est également en charge de la promotion et de la protection de la création, à ce titre il va devenir de plus en plus difficile de regarder du streaming illégal de films ou de rencontres sportives sur internet sans payer son abonnement ?

Il faut bien voir que le piratage, c'est une forme de vol. Si les auteurs ou les producteurs ne perçoivent pas une juste rémunération, c'est la création elle même qui est menacée, qui peut potentiellement disparaître. Donc la loi, a l'occasion de la création de l'ARCOM nous donne de nouveaux outils pour pouvoir agir plus rapidement et efficacement contre les sites de streaming illicites. Depuis le 1ᵉʳ janvier, date de création de l'ARCOM, ce sont plus de 700 sites de streaming qui ont été bloqués pour des manifestations sportives, de grands matchs de football notamment.

Par ailleurs, concernant le cinéma, il y aura d'ici la fin de l'année une grande campagne de communication à destination du grand public pour sensibiliser sur l'importance d'avoir un comportement citoyen et de ne pas pirater, puisque le piratage, c'est du vol, c'est une menace potentielle pour la création.

Rappelons d'abord que le service public joue un rôle fondamental dans l'équilibre de notre paysage audiovisuel. Le service public, c'est plus de 30% des audiences. Ce sont des entreprises très importantes, une quinzaine de milliers de salariés. Globalement, si on prend toutes les entreprises dans leur ensemble, un poids économique très important, de presque 5 milliards d'euros. Donc il s'agit d'acteurs qui jouent un rôle central en matière d'information, de soutien à la création et auxquels les Français sont très attachés.

La redevance ou contribution à l'audiovisuel public a été supprimée cet été. Avec 3,2 milliards récoltés cette année c'était sa principale source de financement. Celui-ci est compensé jusqu'en 2024 par l'affectation d'une part de la TVA, mais que se passera t'il ensuite ? Doit-on craindre des coupes budgétaires importantes pour l'audiovisuel public ?

Ce que dit l'ARCOM depuis le début, c'est que le service public a besoin d'un financement stable, d'un financement pérenne pour que ses entreprises aient de la visibilité sur leur avenir. La loi nous donne une mission qui est de garantir l'indépendance et le pluralisme du service public. L'ARCOM y sera très attentif, il veillera. La loi oblige le gouvernement à nous consulter pour avis sur tous les textes qui intéressent le service public de l'audiovisuel de façon plus générale. Donc, nous serons très vigilants pour que le service public ait un financement qui soit à la hauteur des missions qui sont les siennes et des ambitions que nous voulons tous, pour un service public auquel, une fois encore, les Français sont sont très attachés.

Nous sommes indépendants. Nous avons une très bonne expertise sur ces sujets là parce qu'on a une vision vraiment panoramique du secteur de l'audiovisuel. Le service public a besoin d'un bon niveau de financement parce que les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges sont des missions très importantes: avoir une information approfondie sur l'ensemble des sujets, avoir une offre culturelle très diversifiée. Il y a des singularités du service public. Ça mérite bien évidemment un bon financement. Ça ne veut pas dire que le service public ne doit pas se transformer, s'adapter, se moderniser, se rénover. Ce que les entreprises font. Radio-France en est une très bonne illustration avec des audiences excellentes parce que c'est une entreprise qui est engagée dans un mouvement de transformation, avec une vraie stratégie en matière numérique.

Est ce qu'on doit s'inquiéter de possibles fermeture d'antennes et de stations locales à l'avenir?

_Une chose est sûre, c'est que les Français expriment un fort besoin de proximité et de façon générale, une forte proximité du service public. Sur le service audiovisuel, on a la chance d'avoir un réseau très puissant en matière de radio et de télévision. Il est sûr que pour l'avenir, renforcer les collaborations entre ces acteurs de proximité, c'est une exigence pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et c'est aussi ce qui viendra conforter la légitimité de ces réseaux. Donc, ce mouvement est engagé. On a déjà des matinales communes entre France 3, et France Bleu. Je pense qu'on peut aller plus loin. Les présidents des deux entreprises ont exprimé cette volonté. Les pouvoirs publics sont en attente sur ce sujet. Le Parlement a souvent exprimé aussi des attentes en la matière. On a des outils très puissants, il faut les optimiser. _France Bleu comme France 3 ont des atouts à jouer. Et plus ils collaborent entre eux, plus forts ils seront.

L'ARCOM est également chargée de garantir au public une réception optimale des programmes audiovisuels. En la matière, l'arrivée prochaine du DAB+ ou radio numérique terrestre dans les PO va constituer une petite révolution pour tous les auditeurs ?

La radio numérique DAB+ c'est un mode de diffusion qui apporte une qualité de son supérieure, un confort d'écoute plus important pour les personnes qui sont en mobilité, notamment sur une autoroute, puisqu'on ne perd pas la fréquence, elle ne se met pas à grésiller, le signal suit automatiquement. C'est un mode de diffusion qui permet aussi de donner plus d'informations à l'auditeur. On voit apparaître sur son poste la pochette de disque qu'on écoute ou des informations sur le journaliste qui s'exprime. La France était en retard, donc on a mis un coup d'accélérateur sur le déploiement du DAB+. On espère l'année prochaine atteindre une couverture d'environ 50 % de la population française. 2023 sera une échéance importante pour la région de Montpellier et de Perpignan puisqu'on sera en phase de déploiement. C'est là aussi une nouvelle frontière pour la radio qui est le média préféré des Français, celui auquel ils font le plus confiance. Deux tiers des Français écoutent la radio tous les jours, 2 h 45 en moyenne, donc c'est considérable. On se lève avec la radio, on s'endort avec la radio, on se déplace avec la radio. C'est un média auquel nous sommes tous très attachés et donc l'ARCOM veillera à accompagner son développement et le déploiement de la radio numérique représente donc un chantier d'avenir important pour nous et prioritaire.