Six jours après son frère jumeau Grichka, Igor Bogdanoff est mort à l'âge de 72 ans ce lundi 3 janvier. Père de six enfants, il était connu pour avoir réalisé plusieurs ouvrages de vulgarisation scientifique.

Igor Bogdanoff est mort, six jours après son frère jumeau Grichka

Le frère jumeau de Grichka, Igor Bogdanoff, est mort à son tour a-t-on appris ce lundi 3 janvier. "Dans la paix et l'amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent. La semaine passée, Le Monde avait révélé que Grichka était mort du Covid et qu'Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons.

Les frères jumeaux ont connu leur apogée dans les années 1980 avec une émission télé d'anticipation futuriste, "Temps X", avant d'être critiqués sur la crédibilité de leurs travaux scientifiques et de faire l'objet de railleries pour leur physique transformé qu'ils ont eux-mêmes qualifié "d'extraterrestres". Accusés de plagiat et d'escroquerie, ils ont eu plusieurs fois maille à partir avec la justice.

à réécouter Dans le rétro : Igor et Grichka Bogdanoff

Enfants surdoués et premières publications

Beaucoup de mystère entoure la biographie des célèbres jumeaux. Né le 29 août 1949 à Saint-Lary, Igor Bogdanoff a passé une grande partie de son enfance chez sa grand-mère maternelle avec son frère, dans le Gers. Selon leurs dires, leur père serait un artiste peintre russe d'origine tatare, leur mère la fille naturelle d'une aristocrate autrichienne.

Très jeunes, les deux enfants parlent plusieurs langues, comme l'allemand, le français, le russe et l'anglais, grâce aux nombreux domestiques et ouvriers qu'ils rencontrent dans le château de leur grand-mère. "A 11 ans, nous avons passé des tests qui nous ont appris que nous faisons partie des 0,01% de la population ayant un quotient intellectuel supérieur à 190", avait un jour indiqué Grichka. Ils découvrent l'astronomie, qui devient très vite l'une de leurs principales passions. Après avoir obtenu leur baccalauréat, les frères jumeaux s'installent à Paris.

En 1976, Grichka et Igor Bogdanoff publient le livre de vulgarisation scientifique "Clefs pour la science-fiction", préfacé par le philosophe Roland Barthes. En 1979, ils lancent "Temps X", l'émission de science-fiction qui les a rendus célèbres. Évoluant dans un décor de vaisseau spatial, avec leurs combinaisons futuristes, leur léger accent russe et leur regard au laser, ils coaniment cette émission sur TF1 où jusqu'en 1987, ils parlent du train du futur, d'intelligence artificielle, d'astronomie ou d'OVNIS.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Plagiat, escroquerie et falsification

En 1999, Grichka valide sa thèse en mathématiques et, en 2002, Igor en physique. Débute alors la polémique sur la valeur de leurs travaux, surtout qu'ils se prévalaient du titre de "docteur" avant même d'avoir passé leurs thèses. En 2010, l'hebdomadaire Marianne publie des extraits d'un rapport du CNRS selon lequel ces thèses, et d'autres articles, n'ont "pas de valeur scientifique". Les accusés considèrent, eux, que la communauté scientifique a du mal à supporter qu'ils soient des personnalités médiatiques, des vulgarisateurs à succès.

Ils ont également été accusés de plagiat par l'astrophysicien américain Trinh Xuan Thuan pour l'une de leurs publications les plus connues, "Dieu et la science", entretien avec le philosophe Jean Guitton (1991).

Les deux frères avaient été renvoyés en janvier en correctionnelle pour "escroquerie". Le procès devait avoir lieu les 20, 21 et 27 janvier 2022. Ils étaient accusés d'avoir escroqué un millionnaire souffrant de troubles bipolaires pour régler leurs déboires financiers et relancer l'émission "Temps X".

Passionné d'engins volants (comme son frère), Igor a été condamné à une amende pour avoir falsifié son carnet de vol d'hélicoptère : il voulait se poser en 2012 près d'un centre commercial afin de promouvoir la sortie d'un de leurs livres.

Des "gueules d'extraterrestres"

Les deux frères délaissent la télévision dans les années 1990 pour se consacrer à de nouvelles études, un doctorat sur la cosmologie primordiale. Ils retrouvent ensuite leur activité d'animateurs pour présenter le magazine "Projet X 13" sur la chaîne 13e rue, puis le court programme hebdomadaire "Rayons X" sur France 2, à partir de 2002. En 2008, ils présentent sur France 2 "Science X" mais le programme est vite arrêté.

Ces dernières années, ils avaient surtout défrayé la chronique au travers des moqueries des humoristes à propos de leur visage profondément transformé. "Nous revendiquons d'avoir une gueule d'extraterrestres", affirmaient-ils en 2010, sans donner d'autres détails.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Malgré les polémiques, Grichka et Igor Bogdanoff ont préservé une notoriété. Ces dernières années, ils étaient des invités récurrents de l'émission de Cyril Hanouna, "Touche pas à mon poste!".