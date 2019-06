Ikea organise un vide-grenier solidaire pour aider les enfants malades

Montpellier, France

C'était l'occasion de vider ses placards tout en effectuant une bonne action. Ce samedi, le magasin Ikea de Montpellier a organisé pour la deuxième année consécutive un vide-grenier solidaire. Les bénéfices de la vente des emplacements ont été reversés à l'association Hévéa, qui vient en aide aux enfants malades dans les hôpitaux et les IME (insituts médico-éducatif) de la région.

"C'est 100% bénéfique"

Environ 70 exposants, tous des particuliers, ont donc pris place sur le parvis du magasin de meubles, dans le quartier Odysseum. Il fallait débourser 10 euros pour un emplacement de 2,5 x 2,5 mètres. Certains en ont acheté trois, pour avoir plus de place, comme Fabrice : "C'est un peu plus cher que sur d'autres marchés, mais bon... L'emplacement est super, il fait beau, il y a du monde. On peut faire une bonne action et, en même temps, gagner notre argent, c'est 100% bénéfique !"

Depuis sa création, il y a 7 ans, l'association Hévéa propose diverses activités sportives, culturelles, ou encore des sorties. Tout cela a un coût, évidemment. C'est pourquoi des actions comme celle-ci donne un gros coup de pouce aux bénévoles, selon le secrétaire général d'Hévéa, Olivier Sevillano. "On a à peu près un budget de 30 000 euros par an. On réalise plus d'une dizaine d'activités par semaine. Nous sortons 1500 enfants des hôpitaux par an, en leur apportant des activités", explique-t-il.

Travailler avec des associations locales

Cette brocante caritative s'inscrit dans la politique sociale d'Ikea : l'enseigne d'ameublement souhaite travailler main dans la main avec des associations locales. "Ça correspond à notre ADN", affirme Patrick Cazorla, le directeur du magasin de Montpellier. "Et là, avec une cause qui concerne les enfants, qui nous est très chère."

L'année dernière, 1500 euros ont été reversés à l'association sous forme de don.