"Il a déchaîné les foules" : des non-vaccinés niçois réagissent aux propos d'Emmanuel Macron

Alors qu'un débat houleux sur le pass vaccinal secoue l'Assemblée nationale, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré dans Le Parisien être décidé à "emmerder" les non-vaccinés "jusqu'au bout." Le vent de la polémique n'a pas tardé à souffler, jusque chez les non-vaccinés.

"Honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait nous emmerder davantage" rétorque Daphné, gérante d'une salle de sport à Nice. La jeune femme, qui ne veut pas recevoir le vaccin contre la Covid-19, s'étonne d'être qualifiée d'irresponsable, mot également employé par le chef de l'Etat dans son interview. "J'ai envie de lui dire que l'irresponsabilité est peut-être de l'autre côté ! Au lieu de s'attaquer au peu de non-vaccinés qui restent en France, il ferait mieux d'utiliser ses ressources pour améliorer les conditions à l'hôpital et y former du personnel."

On préfère pointer du doigt les non-vaccinés et les rendre responsables de tous les maux du pays

Daphné reproche au gouvernement Macron d'avoir fermé trop de lits dans les établissements hospitaliers depuis le début du mandat. "On préfère pointer du doigt les non-vaccinés et les rendre responsables de tous les maux du pays" conclut-elle, assurant que les propos d'Emmanuel Macron renforcent sa détermination à manifester contre le pass sanitaire et bientôt vaccinal. Même chose pour Emilie, également Niçoise et non-vaccinée. "Ses propos sont de bas niveau. A-t-il cherché à faire peur aux gens ? Il a plutôt réussi à les réunifier ! Les personnes vaccinées n'adhèrent pas à ses propos non plus" assène la trentenaire, qui trouve les propos "indignes" de la fonction présidentielle. "Il a intérêt de se cacher. Il y a un énorme appel à se rassembler le 8 janvier dans toutes les villes de France. Le Président n'est pas prêt. Il a déchaîné les foules."

Alexandra manifestera à Nice samedi. La jeune femme, dont la famille a été touchée par la Covid-19, ne voit pas l'intérêt d'un vaccin qu'elle juge inefficace pour lutter contre la pandémie. Elle est certaine qu'Emmanuel Macron a fait une erreur, à trois mois de l'élection présidentielle. "Il en rajoute une couche dans la division alors qu'au tout début de la pandémie, il nous a demandé d'être solidaires" rappelle la Niçoise. "Aujourd'hui, il se désolidarise d'une partie de ses électeurs. On reste des gens qui iront voter en avril ! On est aussi entouré d'autres personnes, qui sont vaccinées mais ne comprennent pas ces propos non plus. J'espère sincèrement qu'il va revenir à son statut de Président et écouter ce que ses concitoyens lui demandent." Alexandra juge les mots d'Emmanuel Macron "anticonstitutionnels" car en tant que chef de l'Etat, il est le garant, dit-elle, "de l'égalité devant la loi de tous les citoyens."