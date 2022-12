"Il a été extrêmement chaleureux", en 2012, le patron des transports Gruau rencontrait le pape Benoît XVI

Benoît XVI est mort ce samedi 31 décembre 2022 dans un monastère du Vatican. L'ancien pape, dont l'état de santé s'était sévèrement aggravé ces derniers jours, avait 95 ans. Pendant son pontificat, de 2005 à 2013, le Saint-Père a rencontré un nombre incalculable de personnes, parmi elles un Mayennais : Patrick Gruau, patron des carrosseries Gruau à Saint-Berthevin.

"Il nous a communiqué sa satisfaction"

En 2012, l'entreprise de Saint-Berthevin avait été missionnée par Renault et le Vatican pour transformer deux Kangoo ZE, utilisées par le pape et ses gardes du corps. Dans un communique, le groupe Gruau explique que le projet, resté confidentiel pendant deux ans, a permis d'offrir au pape "des fonctionnalités uniques pour rouler plus propre dans un véhicule confortable et fonctionnel".

Des véhicules à zéro émission

En septembre 2012, Patrick Gruau a remis les clés en mains propre au pape Benoît XVI, en présence de l'ancien PDG de Renault Carlos Ghosn , lors d'une cérémonie au Palais des papes de Castel Gandolfo, près de Rome en Italie. "Il été extrêmement chaleureux, se souvient le patron des carrosseries Gruau. Il nous a remercié, Carlos Ghosn et moi, et nous a communiqué sa satisfaction de pouvoir rouler dans les allées du parc de 55 hectares de Castel Gandolfo dans ces véhicules."

L'entreprise de Saint-Berthevin avait été missionnée par Renault et le Vatican pour transformer deux Kangoo ZE pour le pape et ses gardes du corps. - France Télévision / DR

"Il était plutôt sensible à tout ce qui touche à l'environnement, et bien il s'était retrouvé apparemment très bien dans ces véhicules à zéro émission", ajoute Patrick Gruau. Pour l'entreprise mayennaise, ce projet a été un gros coup de projecteur sur son savoir-faire. "C'est aussi une façon de mettre en valeur un de nos axes de développement prioritaires, qui est celui des véhicules propres, la transformation des véhicules que nous réalisons tous les jours dans nos usines."