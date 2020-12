Il a été illuminé ce mardi soir : le sapin géant dédaigné par Bordeaux fait la joie des Malemortois

Laurent Darthou, le maire de Malemort, n'était pas peu fier ce mardi soir en lançant le traditionnel décompte des illuminations de Noël. Devant la mairie, un immense sapin, 19 mètres de haut, dressé au centre du rond-point d'entrée de la commune, s'est enflammé de mille feux. C'est ce sapin qui devait être acheté, comme cela est fait chaque année, en Corrèze par la mairie de Bordeaux pour être installé devant l'hôtel de ville. Pierre Hurmic l'ayant refusé cette année, Laurent Darthou avait décidé de le récupérer.

à lire aussi Le maire de Bordeaux n'en a pas voulu, le grand sapin corrézien fêtera Noël à Malemort

Une promotion pour la ville

Le voilà donc devenu désormais le sapin de Malemort. Et aucun des Malemortois présents ce mardi soir pour le voir s'éclairer ne regrettait qu'il se soit ainsi arrêté à Malemort. "Il est bien ici" dit en souriant Pascale. "Il est né en Corrèze, il égaille les Corréziens, c'est parfait" ajoute Laurent. Djébril le trouve "très beau ce sapin". "C'est mieux ici" approuve donc le jeune garçon. Pour le maire de la commune l'effet est réussi. Un joli coup qui a conduit Laurent Darthou sur tous les plateaux télé, même à l'étranger. "Oui c'est un joli coup. Si je dois avoir une satisfaction c'est de voir que dimanche matin sur le marché on avait quatre fois plus de monde". Ce sapin a donc aussi fait selon le maire la promotion de Malemort.

Sans Les 3 cafés Gourmands

Une petite déception toutefois. Laurent Darthou voulait prolonger ce joli coup en illuminant le sapin en grande pompe avec en vedette le groupe corrézien Les 3 Cafés Gourmands. Covid oblige la préfète de la Corrèze a dit non. "Je suis assez déçu que Les 3 Cafés Gourmands n'aient pu venir" reconnaît le maire tout en comprenant la position de la préfète qui a eu peur de l'affluence. Mais ce n'est que partie remise. Laurent Darthou assure qu'il prépare un Noël 2021 pour Malemort si surprenant que même Bordeaux en sera jaloux. Quant au sapin de cette année il aura une seconde vie : une fois passées les fêtes il sera débité en planche pour faire des bancs pour la ville et les copeaux finiront en paillis pour les massifs de fleurs.