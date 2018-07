Remoulins, France

On entendait qu'eux ce lundi soir au camping de La Sousta à Remoulins près du Pont-du-Gard: les touristes belges les yeux rivés sur l'écran géant du camping pour suivre la rencontre face au Japon.

Maillots sur les épaules, visages maquillés ils sont passés par toutes les émotions pendant 90 minutes. Menés 2 à 0 les Diables Rouges sont finalement revenus de l'enfer en deuxième partie de rencontre.

On a eu très très chaud, à 0-2 on s'est dit "qu'est ce qu'il se passe chez les belges ? C'est pas possible". Finalement on y a cru et on a gagné mais c'était super stressant

Ils ont eu chaud les belges ! Copier

Trois buts en 20 minutes, les belges ont offert au beau spectacle à leurs supporters réunis en nombre au restaurant du camping. Explosion de joie au coup de sifflet final quelques secondes seulement après le but de la victoire.

Direction donc maintenant les quarts de finale et ce sera face au Brésil, un poids lourd, les supporters le savent.

Ce n'est pas fini. On a intérêt à faire gaffe face au Brésil parce que sinon on va en ramasser une fameuse. Mais on ne sait jamais, avec un peu de chance, ça passe !

Les touristes belges se méfient du Brésil leur prochain adversaire. Copier

Et si les belges gagnent et la France aussi face à l'Uruguay on aura donc droit à une demi-finale Belgique - France, qui encourager ? Le choix est difficile.

Je ne sais pas pour qui je vais être, mais même si j'aime les vacances en France je vais peut-être quand même supporter les belges. On supporte d'abord les siens

Les touristes belges qui ont pu faire la fête ce lundi "jusqu'à 23 heures parce qu'après c'est plus possible au camping".