"Il a le moral dans les chaussettes", la difficile quarantaine d'un résident de l'Ehpad de Salbris

C'est, à notre connaissance, la maison de retraite la plus touchée par le coronavirus dans le Centre-Val de Loire. L'Ehpad de Coinces à Salbris (Loir-et-Cher) déplore la mort de 14 résidents depuis le 1er mars, selon le dernier bilan de la préfecture publié ce mercredi 15 avril. 19 résidents, contaminés ou suspects, se trouvent encore dans les deux unités Covid mises en place par l'établissement - des chambres réservées et mises en quarantaine. Par ailleurs, 7 personnels ont été contaminés.

Un résident en quarantaine depuis un mois

Dans ces conditions, les familles sont très inquiètes. Comment vont les résidents confinés ? Que font-ils de leur journée ? Quelles sont les conditions de vie dans ces unités Covid ? Elles disent n'avoir presqu'aucune nouvelle de leur parent.

Il y a deux semaines, Jean-Michel tirait déjà la sonnette d'alarme sur l'antenne de France Bleu. Son papa Robert, 90 ans, est placé en quarantaine depuis le 20 mars dernier. La famille était restée plusieurs jours sans nouvelles sur l'état du résident.

Difficile pour certaines familles de communiquer avec les résidents

Selon son fils la communication s'est améliorée ces dernières semaines. La direction de l'Ehpad envoie des mails plus réguliers pour faire le point sur la situation dans l'établissement, même si chaque famille ne recevrait pas d'informations personnalisées sur leur parent confiné.

Les familles envoient des mails destinés aux résidents, mais elles n'ont aucune réponse de l'Ehpad, ne sachant pas si leur parent les a bien lus. Par contre, les infirmières et le psychologue appellent les familles plusieurs fois par semaine.

Jean-Michel reste très inquiet. Son papa Robert a eu plusieurs poussées de fièvre, depuis un mois. "On l'a à peu près tous les deux jours. Lundi, m'a soeur l'a eu ça n'allait pas du tout. On avait l'impression qu'il n'avait plus envie de nous parler."

"Il n'est plus dans son environnement"

Robert déprime selon son fils. On l'a déménagé à un étage réservé aux résidents contaminés ou suspects. Il n'a plus ses repères, comme ses lunettes de vue apparemment introuvables. "On a appris qu'il n'avait toujours pas ses lunettes. On ne les a toujours pas retrouvées. Je pense qu'il n'est plus dans son environnement, ça lui met le moral dans les chaussettes."

Pas d'appels vidéos possibles pour l'instant

Le résident a passé le test du coronavirus le week-end dernier. Les résultats arriveront dans les prochains jours. S'il est positif cela voudra dire prolonger sa quarantaine, sans contact ou presque avec sa famille. "Je me disais que le personnel soignant pouvait venir avec une tablette pour qu'on puisse le voir."

La direction de l'Ehpad de Salbris explique qu'elle vient de se procurer une tablette mais qu'elle n'a pas encore de couverture wifi. Le directeur souligne aussi qu'un numéro spécial est ouvert depuis le début de l'épidémie pour répondre aux questions des familles.