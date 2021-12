Il a fait 2021 - Arthur Bernardin, bénévole de la Croix-Rouge à Dijon et "Prodige de la République"

Pendant les vacances, France Bleu Bourgogne met à l'honneur les Côte-d'oriens et Côte-d'oriennes qui ont marqué l'année écoulée. Après l'éleveuse Emilie Jeannin, ou la commerçante Annabelle Piquet, qui a envoyé une culotte au Premier Ministre Jean Castex, on s'intéresse vendredi 24 décembre à Arthur Bernardin. Ce jeune homme de 28 ans, apiculteur de métier et bénévole à la Croix-Rouge à Dijon, a reçu au mois de mai la distinction - créée en 2021 - de "Prodige de la République". Il a ainsi été distingué pour avoir organisé les maraudes du Samu Social pendant les confinements et pour avoir coordonné le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, avec 200 autres bénévoles.

INTERVIEW - Arthur Bernardin, "Prodige de la République" et bénévole à la Croix-Rouge Copier

Un nouveau projet : "Cafetière"

Pour cette occasion, Arthur Bernardin annonce en avant-première sur France Bleu Bourgogne la naissance d'un nouveau projet, porté par la Croix-Rouge en Côte-d'Or : "Cafetière". Cette initiative vise à proposer "un lieu de convivialité dans des petites communes du département, en apportant de quoi passer moment de convivialité, autour d'un café, d'une viennoiserie, d'un coin potager, de quoi avoir accès à internet et réaliser des démarches administratives", développe le bénévole.

Un projet qui part d'un constat : "L'isolement ne se trouve pas qu'en ville, il est partout. Nos actions étaient assez concentrées sur la Métropole de Dijon, on souhaitait sorti un peu et aller à la rencontre de ces personnes". Il ne sait pas encore dans quels villages le dispositif "Cafetière" interviendra en premier. Les expérimentations doivent débuter fin janvier, début février 2022. "Il est assez inédit en France, il ressemble un peu au dispositif national "Croix-Rouge sur roues"".

Ils bénéficient de 90.000 euros de budget pour mettre en place cette initiative, aidés par les collectivités (région et département) et par la Croix-Rouge au niveau national.

Les fêtes de fin d'année, moment crucial !

Ce 24 décembre, Arthur Bernardin sera dès 20 heures Place Darcy à Dijon, avec d'autres bénévoles, pour distribuer des cafés et apporter de la compagnie aux personnes isolées et démunies. "On est en maraude 7 jours sur 7 en ce moment. On va à la rencontre des gens qui sont à la rue et en grande précarité. On en rencontre une cinquantaine par soirs", raconte-t-il.

"On va organiser la distribution de "boites de Noël", quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un mot sympa, un produit cosmétique et un loisir, annonce Arthur Bernardin. On se rend compte que les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier, il y a plus de monde qu'habituellement. C'est pour ça qu'on accorde vraiment une importance à ce que l'action soit encore plus belle que d'habitude, parce que ces personnes sont encore plus isolées et ont encore plus besoin de nous dans ces moments-là".

Arthur Bernardin : "On est en maraude 7 jours sur 7 en ce moment" Copier