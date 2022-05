Il brade ses fraises en Dordogne avant le gros coup de chaleur

Au bord de la départementale, le producteur a installé son petit stand, comme si il était au marché, avec ses cagettes de fraises devant lui. Et elles ont un succès fou. A cause du coup de chaleur, il les a récoltées un peu plus tôt que prévu et il a baissé leur prix, avec un sacré succès. En deux jours, il a vendu 400 kilos. En moins de trois heures, elles étaient liquidées.

"Je n'aime pas perdre de récolte, explique Francis Carnet-Guillot, le producteur. Alors quand il y a un coup de chaleur, je baisse mes prix pour vendre ma récolte. Elles étaient à 6€ le kilos, je les ai descendues à 5€50. Au lieu de les perdre dans le champ, je préfère que le consommateur s'y retrouve aussi."

Le risque, si on les laisse au soleil, c'est qu'elles brulent. "Elles vont couler après. Et si la fraise mûre se perd, elle va couler sur la fraise verte qui est derrière et la pourrir. Donc on perd encore les ramassages qui suivent."

Les fraises de Francis ont un succès fou © Radio France - Louis de Bergevin

Et les clients profitent de l'occasion. "Je suis venue parce que les fraises sont super bonnes, reconnait Evelyne. Là je vais chez mes enfants, c'est pour ça que j'en prend. Mais après on revient dans la semaine".

"Ce sont des variétés délicieuses. La Clery, c'est une fraise que j'ai gouté pour la première fois à Montpellier. J'ai vu que le monsieur les faisait alors je suis venu, raconte Marco, sourire au lèvre et barquettes dans les bras. Et au prix qu'il les fait..."

"Elles sont bonnes, cueillies juste à côté et elles sont pas chères", se réjouit Christiane en rangeant ses fraises dans la voiture.

Francis les prévient, il ne faut pas les ranger dans le frigo et il on peut les manger d'ici deux jours.