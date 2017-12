Il est un peu le gardien de la mémoire du florentinois ! Depuis plus de 30 ans, Francis Marquet, un habitant de Saint Florentin, collectionne les cartes postales anciennes de sa commune et des environs. Un travail de fourmi pour conserver les traces du passé.

Il a des classeurs entiers et des boites pleines. Plus de 1 000 cartes postales sans doute, mais Francis Marquet ne les compte plus. Cet enseignant agricole à la retraite collectionne les images du passé depuis près de 40 ans. Il récupère, compile et classe des cartes postales et des photos de 1890 à nos jours. "A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les cartes sont toujours avec des personnages dessus. Les dames portent de grandes jupes", note le collectionneur. "Après la guerre, les cartes postales sont souvent des photos aériennes avec un monument".

Des scènes de la vie quotidienne couleur sépia

Ces cartes, il les trouve dans des vides-greniers, dans des brocantes, dans des salons spécialisés. Parfois, des particuliers lui donnent leur collection, comme cet ancien correspondant de journal local qui lui a légué ses clichés.

De classeurs en albums, on découvre des scènes de la vie quotidienne au début du XXe siècle, des monuments, des paysans, des villes et des villages couleur sépia.

Des cartes postales et des témoignages

Mais Francis Marquet ne se contente pas des photos, il interroge aussi les anciens : "Les personnes âgées sont très confidentes", dit-il. Et il se souvient en particulier d’une dame, l’autre jour, qui était venue lui apporter des petites notes sur le dos d’une enveloppe : "Des informations que son mari, qui ne sort plus, lui avait confiées. Elle m’a dit « je n’aurais jamais cru que quelqu’un s’intéresse à ce qu’on a vécu, je croyais que les gens s’en moquaient. Elle s’est mise à pleurer et m’a embrassé".

Pour Francis Marquet, cette collection est donc une manière de rendre hommage aux générations précédentes. C’est aussi une façon de graver dans la mémoire collective ces moments du passé trop vite oubliés : "Ça permet de resituer l’histoire d’un village, ça permet de dater les choses. On trace un lien entre le passé et l’actualité. Parce que ce qui se passe aujourd’hui, c’est qu’il n’y a plus forcément de dialogues entre les générations", se désole le collectionneur.

Quatre livre et d’innombrables histoires

Grâce à ces informations collectées au fil des années, Francis Marquet a réalisé quatre livres sur l'histoire de Saint Florentin, du Florentinois, et de Vergigny, son village natal.

Et lorsqu’on retourne quelques une des cartes postales de sa collection, on se délecte des petits messages de vacances, des bons vœux et autre « petites pensées affectueuses ». Des morceaux d’amitiés d’un autre temps. Mais ça, c’est une autre histoire.

Grâce à ses trouvailles, Francis Marquet a réalisé quatre livres. © Radio France - Delphine Martin

