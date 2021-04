Thomas Pesquet dans l'espace : il commente son décollage sur internet depuis Mars... en Ardèche

Lucas Fanjaud, étudiant pour être pilote de ligne, fait partie des six membres de la chaîne youtube AstroAlex. Ce vendredi, cet habitant de Mars, en Ardèche, va commenter en direct le décollage de Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale.

Il va faire un direct pendant près de sept heures ce vendredi sur Youtube pour couvrir le décollage de Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale. Lucas Fanjaud, un jeune Ardéchois de 22 ans, fait partie des six membres de la chaîne AstroAlex qui vulgarise l'aéronautique et les missions dans l'espace. Lucas va suivre le décollage de chez lui à Mars (ça ne s'invente pas) en Ardèche.

Lucas et sa bande de youtubeurs sont des passionnés de l'espace. Ils n'ont en tête que l'heure du décollage au centre spatial Kennedy, en Floride : 11h49, heure française. "Pendant un décollage de fumée, on est un peu comme des gamins. C'est souvent très long l'attente avant le décollage et tout se concrétise dans les premières minutes du lancement où la fusée développe toute sa puissance. C'est un moment magique", explique Lucas, l'expert aéronautique de la bande.

Étudiant pour être pilote de ligne, il compte répondre aux questions techniques posées par les internautes sur le tchat, dans les heures qui précèdent le décollage. Au total, la chaîne va rester près de sept heures en direct pour commenter chaque étape, de la conférence de presse, à l'embarquement en terminant par le lancement.

Lucas s'attend à une certaine émotion, notamment par la présence du Français Thomas Pesquet. "C'est comme un pote qui part dans l'espace", dit-il. Un "pote" qui doit rentrer si tout va bien demain dans la station spatiale internationale. Lucas et les membres de sa chaîne prévoient un autre direct pour l'occasion. C'est à suivre en cliquant ici.