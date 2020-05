Il crée un jeu de société culinaire pour sauver son entreprise

Guillaume Richard, 30 ans, est le fondateur de Workmade, une start-up qui propose des jeux de cohésion d'équipe pour les entreprises. Mais comme pour de nombreuses sociétés, le confinement a mis un coup d'arrêt à son activité.

Cet habitant de Cergy s'est donc retroussé les manches et a créé Devenez Chef, un jeu de société culinaire à jouer en famille ou entre amis. "Nous avons crée le jeu en quatre semaines de confinement, et nous avons mis à disposition le premier menu sur notre site internet", explique Guillaume Richard.

Des recettes de chef étoilé

Le but du jeu est de cuisiner puis déguster en équipe un menu surprise (entrée, plat et dessert) et devenir le plus étoilé pour remporter la partie. "Pour pimenter le jeu, il y a des quizz, des énigmes, qui permettent de gagner des étoiles", précise Guillaume Richard.

Les participants en pleine compétition. - Devenez Chef

Pour concevoir les recettes, Guillaume Richard a fait appel à son associé, l'ancien chef étoilé, Joël Boilleaut. "Pour découvrir les recettes, il faut jouer, on ne les dévoile pas avant car on les découvre au fil du jeu."

Et si vous remportez la partie, vous aurez la chance de vous faire servir. Les perdants, eux, auront le droit de faire la vaisselle...