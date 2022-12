Il créé un mapping pour noël avec les 200 enfants de l'école de sa commune de Dordogne

Sur près de 800 m2, sur la façade de l'abbaye de Brantôme, apparaissent un à un les enfants de l'école. Au milieu des sapins dessinés, ils défilent avec des maracas géants et de grosses trompettes façon dessin animé. Chaque classe a travaillé sur "un tableau". L'association Histoire2voir et Antoine Hospitalier a filmé les 200 enfants de l'école de Brantôme sur un fond vert et a monté le tout pour proposer un mapping de plus d'un quart d'heure aux habitants de la commune. Il est projeté une toute dernière fois ce vendredi 30 décembre, à 18h30.

Des chansons en occitan et en langue des signes

Le mapping projeté pour les fêtes de noël ressemble à une sorte de spectacle de fin d'année, version XXL et tout en poésie. Il intègre notamment des passages en Occitan ou bien signés en langue des signes. La première projection organisée le 17 décembre dernier a réuni 5.000 spectateurs devant l'abbaye soit plus que le nombre d'habitants à Brantôme (environ 3.600).

Le tournage et le montage du mapping ont été financés par la mairie de Brantôme.