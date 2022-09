Orléans : Il descend la Loire pour dénoncer les violences faites aux femmes

Sébastien Clayette est arrivé lundi soir sous la pluie à Orléans. Il a choisi ce combat physique pour symboliser le combat des femmes face aux violences. Il descend les 1000 km du plus long fleuve de France depuis le 30 août dernier. "Je trouvais cela beau d'allier quelque chose de physique, de dur, car la descente de Loire est dure. Hier, j'ai fait 66 km... Je me suis retourné plusieurs fois, notamment dans un rapide et j'ai eu des problèmes avec mon panneau solaire qui recharge mon téléphone" explique Sébastien.

Sébastien Clayette avec Jean -Pierre, marinier de Loire © Radio France - Vincent Giraldo

Sébastien Clayette a voulu mettre en avant cette cause car "elle [me] tient à cœur personnellement. J'ai une proche qui a subi des violences. C'est une cause qui touche tout le monde. J'invite toutes les femmes subissant des violences à parler et prendre contact avec les associations qui peuvent les accompagner".

Sébastien repart ce mercredi matin pour environ une semaine de canoë à raison d'environ 50 km par jour. L'objectif de ce périple jusqu'à Saint-Nazaire est de récolter des fonds qui seront reversés à une association marseillaise qui aide les femmes victimes de violences. Une cagnotte en ligne a déjà permis de récolter plus de 10.000 euros. Voici le lien : Cagnottes organisées par Sebastien Clayette : 1000 km de lutte contre le viol (gofundme.com). Rappelons que le numéro de téléphone sur lequel les femmes victimes de violences peuvent appeler à tout moment est le 3919.