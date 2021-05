''Il est de plus en plus compliqué de manifester en toute sécurité et sans répression policière''

Environ 80 personnes ont manifesté ce mardi midi devant la sous-préfecture de Béziers pour dénoncer ''la répression policière'' dont ont été victimes des lycéens lors d'une manifestation le 05 mai dernier. Trois élèves de 16 ans du lycée Jean Moulin, avaient été placés en garde à vue et mis en examen pour avoir jeté des projectiles sur les forces de l'ordre en centre-ville à proximité du lycée Henri IV.

Pour les organisations le SNES-FSU, la CGT et SOlidaire «la présence de policiers armés et casqués devant le lycée Henri IV face à des jeunes inexpérimentés et sans organisations à leur côté a naturellement abouti à des incidents.

_''C'était de la provocation'' dit C_hristophe Benoit enseignant au lycée Henri IV et représentant SNES FSU à Béziers.

La répression envers les lycéens n'est pas la bonne réponse. Les lycéens sont fatigués. L'enseignement a été disloqué depuis un an. Ils sont angoissés par leur avenir scolaire et professionnel et donc le déploiement de force de l'ordre a créé les incidents. Ce n'est pas une réponse à apporter à une jeunesse désespérée.

Christophe Benoit enseignant au lycée Henri IV à Béziers Copier

Une manifestation improvisée, non déclarée et illégale

Des containers poubelles avaient été incendiées au cours de cette manifestation non-déclarée en préfecture et par conséquent illégale. Des pierres, des œufs et des bouteilles avaient été lancés contre des policiers et des pompiers. Trois jeunes de 16 ans avaient été interpellés. Ces derniers manifestaient en centre-ville avec d'autres élèves suite à l'appel national lancé afin de "s'opposer au maintien des épreuves du baccalauréat" en raison de la dégradation de leur condition d'enseignement, durant la crise sanitaire. Les syndicats réclament l'arrêt des poursuites contre les trois jeunes poursuivis.

Claude est un ancien enseignant de lettres à la retraite. Copier

Pour la police , le dispositif de cette manifestation n'était pas disproportionné comme l'accuse ses détracteurs. Il faut se souvenir qu'en 2018, des débordements de lycéens avaient créé des dégâts considérables à Béziers. Les manifestations lycéennes avaient duré plusieurs jours au lendemain de la mobilisation des gilets jaunes et s'étaient traduites par de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Les policiers avaient été contraints d'utiliser à de nombreuses reprises des flash-ball en réponse à des jets de pierre.

« Rejeter sur les forces de l’ordre les raisons de cette violence n’est pas acceptable, voir insupportable » dit Stéphane Navarro. Unité SGP Police FO regrette fermement les mises en cause et ''s’insurge une nouvelle sur cette stigmatisation des forces de l’ordre qui garantissent l’exercice du droit de manifester, du droit d’expression et du droit d’aller et venir''.

Des violences volontaires ont été commises envers les forces de l'ordre et les pompiers lors de cette manifestation illégale.

''La présence policière est à l’opposé des allégations portées. Elle a pour objectif de prévenir et d’agir efficacement contre les atteintes à l’ordre public, et à faire sanctionner leurs auteurs, dans le respect des droits et libertés garantis par notre constitution''.

Communiqué de presse du syndicat SGP Police Force Ouvriére © Radio France - Stéfane Pocher

Aucun lycéen n'était présent à la manifestation ce mardi. Uniquement des enseignants, des syndicalistes et des anonymes.

Rassemblement de soutien en faveur des lycéensà Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

à lire aussi VIDÉOS - La manifestation des lycéens dégénère à Béziers

Mais ce rassemblement ce mardi midi devant la sous-préfecture de Béziers, c'est aussi pour dénoncer ce que les syndicats définissent comme ''une escalade de la violence policières'' partout en France dit Catherine Brusq la secrétaire générale de l’union locale CGT Béziers (NDLR : vice-présidente du conseil des Prud’hommes de Béziers). ''On tient vraiment à dénoncer ce gouvernement qui pour seule réponse met en place un arsenal visant à empêcher, interdire toute manifestation ou expression notamment par le biais de violence policière. C'est inacceptable.

Il est de plus en plus difficile de manifester et il devient dangereux de manifester en France et on est là pour le déplorer

Catherine Brusq la secrétaire générale de l’union locale CGT Béziers Copier

à lire aussi Après la mise en examen de trois lycéens à Béziers, le SNES dénonce une répression disproportionnée

à lire aussi Les lycéens suspectés d'avoir agressé des policiers à Béziers mis en examen